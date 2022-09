KAOS ONE & DJ CRAIM + Colle der Fomento e Dsa Commando: le foto del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Lara Bordoni

Il 9 settembre arrivano sul palco del Circolo Magnolia Kaos One e Dj Craim per presentare il nuovo album ”Chiodi” uscito lo scorso 14 giugno.

“Questo album è la conseguenza della pandemia. Sono stato isolato per tre anni, in una bolla, nel nulla. Non avevo altra scelta che prendere in mano la penna e scrivere […] è stato un album emotivamente faticoso. Sapevo che avrei potuto fare solo una cronaca di quello che stavo provando. E che sarebbe stato un po’ troppo senza filtri, che ci sarebbe stato un po’ troppo me stesso. Ma non avevo scelta. Sono tutte canzoni che fotografano momenti non proprio solari della mia vita recente. Cicatrici che cerco di guarire portandole alla luce, mettendole al sole, portandole fuori da queste quattro mura. Facendo qualcosa che, da un lato mi distrugge, ma che dall’altro mi guarisce”