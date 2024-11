KALEO + Júníus Meyvant: le foto e la setlist del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



“Lonely Cowboy”, presentato lo scorso 2 marzo in un evento spettacolare al Colosseo di Roma, è il loro ultimo singolo! I KALEO, guidati dal carismatico frontman JJ Julius Son, sono Rubin Pollock (chitarra), Daniel Kristjansson (basso, tastiera) e David Antonsson (batteria, percussioni). La band nasce nel 2012 e debutta nel 2014 con il singolo “All the Pretty Girls”, certificato ORO. All’inizio del 2015, firmano un importante contratto con Atlantic Records, segnando l’inizio della loro ascesa nel panorama musicale internazionale.

Il loro album di debutto, “A/B”, pubblicato a giugno 2016, ha lanciato singoli di grande successo come il doppio platino “Way Down We Go”, “All The Pretty Girls” certificato oro e “No Good”, che ha ricevuto una nomination ai GRAMMY per “Miglior Performance Rock”.

Il loro talento è stato confermato dal secondo album “Surface Sounds” (2021), che ha scalato le classifiche AAA raggiungendo la Top 6 con i singoli “I Want More” e “Break My Baby”.

I loro brani sono stati inseriti in numerosi film e serie televisive, tra cui il film Marvel “Logan – The Wolverine” (2017) e nel trailer della quarta stagione della serie “Orange Is the New Black”, nonché in moltissime serie TV da “Grey’s Anatomy” a “Riverdale” fino a FIFA 16.

La band ha lasciato il segno con esibizioni in programmi di grande rilievo come Late Night with Seth Meyers, Jimmy Kimmel Live!, The Late Show with Stephen Colbert e Good Morning America. Con oltre 4 miliardi di stream globali e innumerevoli show sold out, i KALEO sono pronti a intraprendere un nuovo entusiasmante tour!

Celebri per le loro elettrizzanti performance live, già apprezzate sui palchi di Coachella, Lollapalooza, Bonnaroo e in apertura ai Rolling Stones, non aspettiamo altro che sentirli in Italia.

Clicca qui per vedere le foto di Kaleo a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

KALEO: la scaletta di Milano

USA Today

Break My Baby

Broken Bones

I Can’t Go On Without You

All the Pretty Girls

Automobile

Hey Gringo

Hot Blood

Lonely Cowboy

Vor í Vaglaskógi

Skinny

Way Down We Go

No Good

BIS

Backdoor

Rock ‘n’ Roller