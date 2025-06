KALEO: le foto e la scaletta del concerto nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma

Foto di Stefano Panaro

Il 25 giugno 2025, i Kaleo hanno infiammato la suggestiva Cavea dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma, in occasione del Roma Summer Fest, con l’unica data italiana del loro tour.

La band islandese, guidata dall’intenso carisma del frontman JJ Julius Son, è composta da Rubin Pollock (chitarra), Daniel Kristjansson (basso e tastiera) e David Antonsson (batteria e percussioni). Il gruppo ha conquistato il pubblico romano con uno show potente e raffinato, confermando la propria fama di eccellenti performer dal vivo.

I Kaleo sono noti per l’impatto cinematografico del loro sound: i loro brani sono stati utilizzati in film e serie di grande successo, come “Logan – The Wolverine” (Marvel), il trailer della quarta stagione di “Orange Is the New Black”, e produzioni come “Grey’s Anatomy”, “Riverdale”, fino ad arrivare alla colonna sonora di FIFA 16.

Con oltre 4 miliardi di stream globali e numerosi show sold out alle spalle, i Kaleo hanno calcato i palchi di festival iconici come Coachella, Lollapalooza, Bonnaroo, aprendo anche per i Rolling Stones. La loro musica è approdata anche sui grandi network televisivi americani con esibizioni nei più importanti talk show, da Late Night with Seth Meyers a The Late Show with Stephen Colbert, passando per Jimmy Kimmel Live! e Good Morning America.

KALEO: la scaletta del concerto di Roma

Bloodline Break My Baby Broken Bones I Can’t Go On Without You All the Pretty Girls Automobile Hey Gringo Hot Blood Lonely Cowboy Vor í Vaglaskógi USA Today Skinny Way Down We Go No Good

BIS