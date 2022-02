JETHRO TULL: guarda le foto del concerto al Cinema Teatro Galleria di Legnano

Foto di Andrea Ripamonti

Ian Anderson e i suoi Jethro Tull sono la band prog di maggior successo al mondo e, con gli album più belli e prog di sempre, faranno tappa anche in Italia con il loro nuovo tour The Prog Years.

I Jethro Tull apparvero per la prima volta con questo nome nel 1968 nel famoso Marquee Club di Londra e da lì riuscirono a creare immediatamente un largo seguito, suonando su e già per l’Inghilterra. Il vero successo – anche un po’ a sorpresa – arrivò al Sunbury Jazz e al Blues Festival nell’estate del 1968. I Jethro Tull registrarono e pubblicarono il loro primo album, This Was, con la formazione originale con Anderson, Cornick, Bunker e Abrahams. Dopo la sostituzione di Mick Abrahams con Martin Barre, circa altri 30 musicisti si sono avvicendati nelle fila dei Jethro Tull, marchio che sopravvive fino ad oggi e dura nel tempo: Ian Anderson si esibisce con la band in genere per circa un centinaio di spettacoli ogni anno in tutto il mondo.

Jethro Tull in concerto al Teatro Galleria di Legnano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it



Il nuovo tour, The Prog Years, attinge a piene mani negli album più prog della band, tra cui Stand Up, Benefit, Aqualung, Thick As A Brick, Passion Play e persino un tocco di TAAB2, del 2012.



Gli spettacoli saranno arricchiti anche da visual. Ian Anderson sarà sul palco insieme a David Goodier (basso), John O’Hara (tastiere), Joe Parrish (chitarra) e Scott Hammond (batteria).

