Concerti

JETHRO TULL: a Luglio 2026 in concerto a Porto Recanati, Pistoia e Mantova

Published

La leggendaria prog band guidata da Ian Anderson annuncia nuove date estive in aggiunta al “Curiosity Tour”!

Dopo i concerti del 1° marzo al Teatro Colosseo di Torino e del 2 marzo al Politeama Rossetti di Trieste, i Jethro Tull torneranno dal vivo nel mese di luglio per 3 appuntamenti: mercoledì 8 luglio saranno live all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati (MC), venerdì 10 luglio al Pistoia Blues e sabato 11 luglio al Mantova Summer Festival.

Composto da nove nuovi brani di lunghezza variabile da due minuti e mezzo a quasi diciassette minuti, “Curious Ruminant” è un album composto principalmente da pezzi suonati dall’intera band. Tra i musicisti presenti figurano l’ex tastierista Andrew Giddings e il batterista James Duncan, oltre agli attuali membri della band David Goodier, John O’Hara, Scott Hammond e, al suo debutto discografico con il gruppo, il chitarrista Jack Clark. 

I Jethro Tull apparvero per la prima volta con questo nome nel 1968 nel famoso Marquee Club di Londra e da lì riuscirono a creare immediatamente un largo seguito, suonando su e già per l’Inghilterra. Il vero successo – anche un po’ a sorpresa – arrivò al Sunbury Jazz e al Blues Festival nell’estate del 1968. I Jethro Tull registrarono e pubblicarono il loro primo album, This Was, con la formazione originale con Anderson, Cornick, Bunker e Abrahams. Dopo la sostituzione di Mick Abrahams con Martin Barre, circa altri 30 musicisti si sono avvicendati nelle fila dei Jethro Tull, marchio che sopravvive fino ad oggi e dura nel tempo: Ian Anderson si esibisce con la band in genere per circa un centinaio di spettacoli ogni anno in tutto il mondo. 

JETHRO TULL

THE CURIOSITY TOUR

1° marzo – Teatro Colosseo – Torino

2 marzo – Politeama Rossetti – Trieste

8 luglio – Arena Beniamino Gigli – Porto Recanati (MC) – NEW

10 luglio – Pistoia Blues, Piazza Duomo – Pistoia – NEW

11 luglio – Mantova Summer Festival, Piazza Sordello – Mantova – NEW

