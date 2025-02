JETHRO TULL: sold out il concerto al TAM Teatro Arcimboldi Milano

È SOLD OUT la data dei Jethro Tull al TAM Teatro Arcimboldi Milano di lunedì 17 febbraio! Disponibili gli ultimi biglietti per i concerti di martedì 18 febbraio al Gran Teatro Geox di Padova e di giovedì 20 al Teatro Cartiere Carrara (Ex Tuscany Hall) di Firenze.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4158QCx

La leggendaria band guidata da Ian Anderson ha da poco annunciato il nuovo album, “Curious Ruminant”, in uscita il prossimo 7 marzo e anticipato dalla title track.

Composto da nove nuovi brani di lunghezza variabile da due minuti e mezzo a quasi diciassette minuti, “Curious Ruminant” è un album composto principalmente da pezzi suonati dall’intera band. Tra i musicisti presenti figurano l’ex tastierista Andrew Giddings e il batterista James Duncan, oltre agli attuali membri della band David Goodier, John O’Hara, Scott Hammond e, al suo debutto discografico con il gruppo, il chitarrista Jack Clark.

I Jethro Tull apparvero per la prima volta con questo nome nel 1968 nel famoso Marquee Club di Londra e da lì riuscirono a creare immediatamente un largo seguito, suonando su e già per l’Inghilterra.

Il vero successo – anche un po’ a sorpresa – arrivò al Sunbury Jazz e al Blues Festival nell’estate del 1968. I Jethro Tull registrarono e pubblicarono il loro primo album, This Was, con la formazione originale con Anderson, Cornick, Bunker e Abrahams. Dopo la sostituzione di Mick Abrahams con Martin Barre, circa altri 30 musicisti si sono avvicendati nelle fila dei Jethro Tull, marchio che sopravvive fino ad oggi e dura nel tempo: Ian Anderson si esibisce con la band in genere per circa un centinaio di spettacoli ogni anno in tutto il mondo.

JETHRO TULL

The 7 Decades Tour

17 febbraio 2025 – TAM Teatro Arcimboldi – Milano SOLD OUT

18 febbraio 2025 – Gran Teatro Geox – Padova

20 febbraio 2025 – Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) – Firenze