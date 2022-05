JAMES BLUNT: le foto e la scaletta del concerto al Forum di Milano

Foto di Marco Arici

E’ andata in scena al Forum di Milano la prima data italiana per lo The Stars Beneath My Feet Tour di James Blunt, prima di proseguire alla volta di Padova e tra un mese tornare nel nostro paese per altri due concerti.

Il polistrumentista inglese, che in carriera ha venduto più di 20 milioni di album, ha riempito il Forum di fan di nuova e vecchia data che hanno cantato assieme a lui i successi della sua lunga carriera.

Clicca qui per vedere le foto di James Blunt in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

JAMES BLUNT – la scaletta del concerto di Milano

Breathe

Wisemen

Carry You Home

Adrenaline

The Greatest

Goodbye My Lover

High

Smoke Signals

I Really Want You

Love Under Pressure

Postcards

So Long, Jimmy

Same Mistake

Monsters

Coz I Luv You

You’re Beautiful

Stay the Night

OK

Bonfire Heart

1973