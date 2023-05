ICE NINE KILLS + SKYND: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

Gli ICE NINE KILLS sono tornati in tour in Italia, questa volta da headliner con un tour spettacolare e ricco di sorprese! La band è in grande ascesa a livello internazionale grazie all’originale miscela di metalcore, horror punk e hard rock, ben riassunta nel loro ultimo album “The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood”, pubblicato il 15 ottobre 2021 e capace di arrivare fino al numero 18 nella BILLBOARD 200.

Il WURST VACATION TOUR ha toccato l’Italia per un’unica data: la band si è esibita infatti all’Alcatraz di Milano il 14 maggio 2023. In apertura saliranno sul palco gli SKYND.

Clicca qui per vedere le foto di Ice Nine Kills + Skynd + Lansdowne + Defying Decay in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

ICE NINE KILLS: la scaletta del concerto di Milano

Funeral Derangements

Wurst Vacation

Hip to Be Scared

Ex-Mørtis

IT Is the End

Communion of the Cursed

The American Nightmare

The Shower Scene

A Grave Mistake

SAVAGES

Farewell II Flesh

Stabbing in the Dark

Welcome to Horrorwood