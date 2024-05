I PREVAIL + Set It Off + Kid Bookie: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Giorgia De Dato

Gli amanti del metalcore hanno riempito l’Alcatraz di Milano il 14 maggio per assistere al concerto degli I Prevail. Tuttavia, c’era un vuoto nel palco che non poteva passare inosservato: il cantante, Brian Burkheiser, era assente a causa di un intervento alle corde vocali. Le sue parti sono state eseguite dal cantante Eric Vanlerberghe e dal chitarrista Dylan Bowman.

Nonostante l’assenza del frontman, il concerto degli I Prevail a Milano è stato un’esperienza indimenticabile per tutti i fan che hanno partecipato. La band ha dimostrato di possedere non solo un talento musicale straordinario, ma anche una forza e una determinazione che la rendono vera e propria protagonista della scena metalcore contemporanea.

La serata è stata aperta da due gruppi di supporto, i Kid Bookie e i Set It Off, che hanno riscaldato il pubblico e preparato il terreno per la performance principale degli I Prevail. Entrambi hanno dimostrato il loro valore artistico e hanno contribuito a creare un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

Clicca qui per vedere le foto degli I Prevail a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

I PREVAIL: la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

There’s Fear in Letting Go

Body Bag

Self-Destruction

Bad Things

Blank Space

Visceral

DOA

Deep End

Breaking Down

FWYTYK

Judgement Day

Choke

Hurricane

Bow Down

Gasoline