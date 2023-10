HAUSER: le foto del concerto al Mediolanum Forum di Assago

Foto di Andrea Ripamonti

Hauser ha annunciato il primo tour da solista “Rebel with a Cello”

Dopo l’esperienza con i 2Cellos Hauser torna in Italia con 4 tappe del suo tour mondiale

Prossime date

20 OTTOBRE 2023 – ROMA, PALAZZO DELLO SPORT

21 OTTOBRE 2023 – FIRENZE, MANDELA FORUM

22 OTTOBRE 2023 – JESOLO, PALAZZO DEL TURISMO

Visionario. Spettacolare. Anticonformista.

Il bad boy degli strumentisti, membro fondatore dei 2Cellos, noto semplicemente come HAUSER, annuncia il suo tanto atteso, primo tour mondiale da solista: “Rebel with a Cello” che toccherà anche l’Italia per 4 attesissimi concerti.

Forte dello slancio del suo ultimo trionfale tour con i 2Cellos che ha fatto registrare ovunque il tutto esaurito, il violoncellista e visual artist lancia il suo nuovo progetto musicale offrendo al pubblico la sua caratteristica performance pirotecnica insieme al suo sound e al suo stile romantico e pieno di sentimento.

Oltre a tutto ciò che i fans hanno imparato a conoscere e amare di HAUSER attraverso le sue performance sui media, come il popolarissimo “Beach Party”, e paesaggi musicali da sogno come “Alone Together”, il primo tour di “Rebel with a Cello” presenta un terzo atto fatto di rock e ritmiche retrò inserite in moderne tracce dance tratte dal suo nuovo album solista, disponibile in tutto il mondo, “The Player”.

Il successo di HAUSER va ben oltre i suoi molti milioni di follower su YouTube, Facebook e Instagram con una fan base appassionata e internazionale che continua a crescere. Miliardi di stream audio e visualizzazioni video, il violoncellista croato è un fenomeno globale con la capacità di unire generazioni di amanti della musica.

