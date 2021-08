GIUSY FERRERI: le foto e la scaletta del concerto di Bergamo

Foto di Sonia Santagostino

Il terzo atto del tour estivo di Giusy Ferreri va in scena a Bergamo dove l’artista siciliana si conferma regina dell’estate grazie al nuovo tormentone Shimmy Shimmy, frutto della nuova collaborazione con Takagi & Ketra, un’accoppiata vincente capace di sfornare premi su premi e dischi di platino come se piovesse.

Sul palco insieme alla band composta da Andrea Polidori (batteria), Will Medini (pianoforte e synth), Fabrizio Bicio Leo (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra) ha scaldato il pubblico con gli ultimi tormentoni estivi da Amore e Capoeira, a Roma-Bangkok e La Isla, insieme i suoi pezzi più celebri come Non ti scordar mai di me, Novembre, Il mare immenso, Ti porto a cena con me, Volevo te e Partiti adesso.

Clicca qui per vedere le foto di Giusy Ferreri a Bergamo (o sfoglia la gallery qui sotto).

GIUSY FERRERI – la scaletta del concerto di Bergamo

Momenti Perfetti

Volevo Te

Partiti Adesso

Novembre

L’amore mi perseguita

Come un’ora fa

Il mare immenso

Gigantessa

Niente Promesse

Rossi Papaveri

La bevanda ha un retrogusto amaro

Stai fermo lì

La distanza

Il resto del mondo è diverso da te

Piccoli dettagli

Noi brave ragazze

La scala

Roma Bangkok

Amore e capoeira

Jambo

Shimmy Shimmy

Il party

Il mio universo

Nessuno come te mi sa svegliare

Il mondo non la sa più fare

Girotondo

Fa talmente male

Ti porto a cena con me

Non ti scordar mai di me

GIUSY FERRERI – le prossime date del tour

6 agosto – Piazza Vittorio Veneto di Sammichele di Bari (BA)

9 agosto – Porto Turistico di Procida (NA)

16 agosto – Lungomare di Strongoli (KR)

28 agosto – Foro Festival Piazza Italia di Carmagnola (TO)