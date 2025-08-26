GIUSY FERRERI: le foto e la scaletta del concerto a Casteldaccia

Foto di Martina Fiore

Giusy Ferreri con il suo tour “Live 2025”, il 25 agosto si è esibita in piazza Matrice a Casteldaccia.

L’artista è stata accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra). Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners.

Giusy Ferreri, dal suo clamoroso esordio del 2008 ad oggi, ha collezionato risultati unici e straordinari costruendo una carriera di traguardi e record, tra hit radiofoniche, 1 disco di diamante e 16 dischi di platino. Sono innumerevoli i brani che negli anni hanno mostrato l’incredibile capacità della Ferreri di interpretare generi e stili più disparati, spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music, tra cui, solo per citarne alcuni, “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Il Mare Immenso”, “Ti Porto A Cena Con Me”, “Partiti Adesso”, “Volevo Te”.

Una vita segnata da grandi successi e importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano quali Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Corrado Rustici, Federico Zampaglione, Bungaro e molti altri, e con Linda Perry. A febbraio 2022 è uscito “Cortometraggi” (Columbia/Sony Music), l’ultimo album di inediti contenente “Miele”, brano con cui l’artista è stata in gara al 72° Festival di Sanremo, e i singoli “Gli Oasis di una volta”, “Causa effetto” “Cuore sparso” e “Federico Fellini”.

Da maggio a settembre 2023 Giusy Ferreri è stata impegnata in un tour che l’ha vista suonare in giro per l’Italia con 25 date in location particolari. A novembre 2023 pubblica “Il meglio di te”, il brano originale scritto e interpretato dalla stessa Giusy per la colonna sonora del film “Il meglio di te” di Fabrizio Maria Cortese. Ad aprile 2024 Ferreri presenta il suo nuovo progetto come voce e autrice dei Bloom, rock band da lei fondata con i musicisti Roberta Raschellà, Max Zanotti (ex cantante e chitarrista dei Deasonika) e Alessandro Ducoli, pubblicando il primo singolo È la verità che è stato presentato al Concerto del 1° Maggio a Roma. Il 28 giugno esce l’album Hangover da cui vengono estratti i singoli “Rose in velluto dark”, “La vita danza” e “Mai più”. Da maggio a settembre 2024 Giusy Ferreri è stata impegnata in un lungo tour che l’ha vista suonare in giro per tutta l’Italia.

GIUSY FERRERI: la scaletta del concerto a Casteldaccia

Intro + Momenti Perfetti Novembre Volevo Te Partiti Adesso L’amore Mi Perseguita Mare Immenso Causa Effetto Rossi Papaveri Gli Oasis Di Una Volta Angoli Di Mare Piccoli Dettagli Miele Federico Fellini Stai Fermo Li La Scala Roma Bangkok + Amore E Capoeira Jambo Come Un’ora Fa Girotondo

Bis