GAVIN DEGRAW + LA RUA: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

Nel 2003 “Chariot” aveva fatto risuonare in tutto il mondo la voce inimitabile di GAVIN DEGRAW grazie alle hit mondiali “Follow Through“, “I Don’t Want To B”e e la stessa Chariot. Nel 2008 il suo secondo album omonimo, Gavin DeGraw, è entrato nella Top 10 della Billboard Top 200 grazie al singolo disco di platino “In Love With a Girl“. Sweeter, certificato oro nel 2011, lo ha visto tornare nella Top 10 con il singolo quattro volte disco di platino “Not Over You“. Nel frattempo, il suo duetto del 2013 con Colbie Caillat We Both Know, scritto per la colonna sonora del film di Lasse Hallström Vicino a te non ho paura, ha ottenuto una nomination ai Grammy Awards nella categoria Best song written for visual media.

Gavin DeGraw è un talento raro,che potrebbe condividere senza problemi il palco con Billy Joel e The Allman Brothers o con i Maroon 5 e Shania Twain. Nel 2016 Something Worth Saving ha ottenuto il plauso della critica da USA Today, Billboard, Entertainment Tonight e Huffington Post. Nel settimo album in studio, “Face The River“, Gavin DeGraw ci offre un posto in prima fila per assistere alla vita meravigliosamente selvaggia dei suoi defunti genitori Lynne e John Wayne, raccontando i suoi ricordi più significativi di una storia senza tempo con la sua particolare fusione di pop, soul, country, folk e funk.

Clicca qui per vedere le foto di Gavin DeGraw + La Rua in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)



GAVIN DEGRAW – la scaletta del concerto di Milano

Fire

In Love With A Girl

Greatest Of All Time

Get Lost

Chemical Party

Ford

Freedom

Meaning

Radiation

Gavin Solo Spot (More Than/We Belong)

You Make My Heart

Sweeter

Summertime

Follow Thru

Chariot

Not Over You

ENCORE

Never Tear Us Apart – INXS

Soldier

I Don’t Want To Be