FRENETIK&ORANG3: le foto del concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Rossella Mele

FRENETIK&ORANG3, produttori che hanno contribuito alla realizzazione di alcuni dei brani più iconici del panorama italiano recente, hanno portato sul palco, il 7 aprile a Roma e ieri a Milano, un nuovo live che fonde elettronica e strumenti acustici.

“BOOTLEG” più che un viaggio è un crocevia, il luogo perfetto dove si incontrano drum machine, chitarre, sintetizzatori e il violoncello di Carmine Iuvone. Un crescendo che contiene il mondo sonoro dei due produttori romani padri dello spacehop, pronto a esplodere sul finale con i remix di alcuni dei brani imprescindibili dell’ultima decade di storia della musica italiana. BOOTLEG è una festa dove la musica arriva con uno dei suoi vestiti più eleganti, ma comunque con il compito di farvi divertire come non mai.

Daniele Mungai e Daniele Dezi, in arte Frenetik&Orang3, hanno iniziato a collaborare nel 2007 suonando con i Frank Sent Us, esibendosi in tutta Italia e in diverse parti d’Europa, dividendo il palco con artisti del calibro di Diplo, Crookers, Boyz Noise, Chemical Brothers, L’N Ripley, Aphrodite e molti altri. Nel 2009 hanno iniziato le prime produzioni di stampo rap e pop, distinguendosi fin da subito per il loro sound unico, che fonde elettronica e strumenti acustici sia in studio che nei live. Le sonorità di questo nuovo stile hanno preso il nome di “spacehop”, definito così dagli stessi producer. I brani realizzati per gli artisti più famosi della scena italiana quali, ad esempio, Gemitaiz, Madman, Salmo, Coez, Victor Kwality, Clementino, Noyz Narcos, Mannarino, Achille Lauro, Meg, Jovanotti, Ginevra, Nayt hanno riscontrato un successo di pubblico non indifferente e sono valse al duo di producer numerosissime certificazioni tra dischi d’oro e di platino. Tra la fine del 2017 e durante l’arco del 2018, è uscito il singolo “Interrail”, insieme al duo Carl Brave x Franco126, seguito da “Migliore di Me” con Coez e “Lucertole” con Gemello. “Giornate Vuote”, in collaborazione con Gemitaiz, ha anticipato l’uscita dell’album ZEROSEI, disco capace di unire le generazioni della scena romana.

