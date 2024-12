FAST ANIMALS AND SLOW KIDS: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Giorgia De Dato



Il 4 dicembre, l’Alcatraz di Milano si è trasformato in un palcoscenico di pura adrenalina per i Fast Animals and Slow Kids. La band perugina ha scelto il celebre locale milanese per la seconda data del loro nuovo tour, facendo registrare un sold out che conferma il loro status di protagonisti della scena rock italiana.

La serata è stata un trionfo di emozioni, con un pubblico che non ha smesso un attimo di cantare e saltare, creando un’atmosfera elettrica. La scaletta ha offerto un perfetto equilibrio tra i nuovi brani del loro ultimo album Hotel Esistenza e le hit più amate degli album passati, che hanno fatto esplodere l’entusiasmo della platea.

Con il loro inconfondibile mix di energia e autenticità, i Fast Animals and Slow Kids hanno dimostrato ancora una volta di essere una delle realtà più solide e appassionanti del panorama musicale italiano. Un successo meritato che lascia grandi aspettative per le prossime tappe del tour.

Clicca qui per vedere le foto dei Fast Animals and Slow Kids (o sfoglia la gallery qui sotto).

https://www.flickr.com/photos/rockonit/albums/72177720322381953/with/54183044332

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS: la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Intro

Una vita normale

Quasi l’universo

Vita sperduta

Come un animale

Come no

Riviera Crepacuore

Lago ad alta quota

Canzoni tristi

Stupida canzone

Brucia

Coperta

Come reagire al presente

Rock and Roll (Led Zeppelin cover)

Animali notturni

Torna

Annabelle

Dimmi solo se

Festa

Cosa ci direbbe

Non potrei mai

Forse non è la felicità