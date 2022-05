FAST ANIMALS AND SLOW KIDS + Santi Francesi + Labradors: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

E dopo una prima fase incredibile del “È GIÀ DOMANI ORA – TOUR” chiusa ieri sera 6 Maggio al Fabrique con un magnifico Sold-Out, appuntamento all’estate prossima con i Fast Animals and Slow Kids con le date sottoelencate

24 giugno 2022 – AREZZO Fortezza Medicea

5 luglio 2022 – NICHELINO (TO) Sonic Park Stupinigi (Palazzina di Caccia di Stupinigi)

6 luglio 2022 – BOLOGNA Bonsai Garden (Parco Caserme Rosse)

7 luglio 2022 – GENOVA Arena Del Mare Porto Antico

15 luglio 2022 – GROTTAGLIE (TA) Cinzella Festival (Cave di Fantiano)

18 luglio 2022 – CATANIA Corte Ex Monastero dei Benedettini

19 luglio 2022 – COSENZA #Restartlivefest (Rendano Arena)

21 luglio 2022 – SENIGALLIA (AN) Xmasters (Lungomare Mameli)

24 luglio 2022 – GIAIS DI AVIANO (PN)Feel Festival

25 luglio 2022 – BERGAMO Arena Estiva Fiera

29 luglio 2022 – ROMA Villa Ada Festival (Laghetto di Villa Ada)

6 agosto 2022 – MONTALTO DELLE MARCHE (AP) My Mill Festival (Mulino Fortificato di Sisto V)

8 settembre 2022 – FIRENZE Viper Summer Festival

(Ultravox Arena Anfiteatro Delle Cascine Ernesto Pascale)

14 settembre 2022 – MODENA Festa Dell’unità (Arena Del Lago)

15 settembre 2022 – SESTO SAN GIOVANNI (MI) Carroponte

17 settembre 2022 – PERUGIA Giardini del Frontone

Clicca qui per vedere le foto di FASK al Fabrique di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

FASK – La scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Intro – È Già Domani

Vita sperduta

Come un animale

Annabelle

Dritto al cuore

Lago ad alta quota

Canzoni tristi

Stupida canzone

Rave

Fratello mio

Coperta

Come reagire al presente

Forse non è la felicità

Senza deluderti

Animali notturni

Cosa ci direbbe

Non potrei mai

A cosa ci serve

Song played from tape

Can’t Help Falling in Love