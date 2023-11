ENTER SHIKARI + LAKE MALICE: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Federico Buonanno

Grande ritorno in Italia per ENTER SHIKARI, amatissima formazione alternative rock britannica guidata da ROU REYNOLDS. Il gruppo si è esibito nel nostro Paese per due concerti, che si sono svolti sabato 4 novembre 2023 all’ALCATRAZ di Milano e domenica 5 novembre 2023 al NEW AGE di Roncade. In apertura si sono esibiti gli special guest LAKE MALICE.



Clicca qui per vedere le foto di Enter Shikari + Lake Malice (o sfoglia la gallery qui sotto)

ENTER SHIKARI: la scaletta del concerto di Milano

(pls) set me on fire

Sssnakepit

Juggernauts

Anything Can Happen in the Next Half Hour…

Interlude 1

Labyrinth

A Kiss for the Whole World x

The Void Stares Back

Anaesthetist

Bloodshot

Arguing With Thermometers

satellites* *

It Hurts

Havoc B

Bull

The Last Garrison

Sorry, You’re Not a Winner



ENCORE:

System…

…Meltdown

Live Outside

{ The Dreamer’s Hotel }