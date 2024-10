DILJIT DOSANJH: le foto del concerto all’Unipol Forum di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



A grandissima richiesta la superstar internazionale Diljit Dosanjh è passata anche in Italia con un unico appuntamento, ieri 15 ottobre all’Unipol Forum di Milano. La data italiana del musicista indiano che sta incantando il pubblico mondiale fa parte delle date europee dell’immenso Dil-Luminati Tour, che ha registrato il sold-out in Nord America e si prepara ora a colpire l’Europa con la sua maestosità.

Il magnate della musica punjabi Diljit Dosanjh ha annunciato gli spettacoli nel Regno Unito e in Europa del già storico Dil-Luminati Tour. Il tour ha preso il via a Parigi giovedì 19 settembre e ha fatto tappa a Birmingham, Glasgow, Manchester, Dublino e Londra e ancora a Dusseldorf, Amsterdam e Milano.

Le date del tour nel Regno Unito e in Europa seguiranno il tour nordamericano da record, che ha registrato il tutto esaurito in 13 date, con il suo Dil-Luminati Tour 2024, ora il più grande tour nordamericano mai realizzato da un artista punjabi. Questo risultato monumentale non solo segna una pietra miliare per Diljit come artista, ma evidenzia anche la crescente influenza della musica punjabi in Nord America e nel mondo.

Clicca qui per vedere le foto di Diljit Dosanjh a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).