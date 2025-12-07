DANKO JONES + Tuk Smith & The Restless Hearts: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Foto di Giorgia De Dato

I Danko Jones sono tornati in Italia per un’unica data il 6 dicembre al Legend Club di Milano, occasione attesa dai fan per vedere dal vivo il power trio composto da Danko Jones, John Calabrese e Rich Knox. La band canadese approda nel club milanese per presentare il nuovo album Leo Rising, pubblicato il 21 novembre 2025, un lavoro che conferma la loro continuità nella scena hard rock internazionale tra riff diretti e firma sonora inconfondibile. In apertura si sono esibiti Tuk Smith & The Restless Hearts, con un set che ha introdotto la serata e riportato l’attenzione su una delle realtà più solide del rock statunitense contemporaneo. Una data unica che ha segnato il ritorno dei Danko Jones, confermando ancora una volta quanto il rock della band canadese continui a trovare casa nei club italiani.

Clicca qui per vedere le foto dei Danko Jones in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

DANKO JONES – La scaletta del concerto al Legend di Milano