DANKO JONES + Tuk Smith & The Restless Hearts: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

I Danko Jones in concerto al Legend Club di Milano, guarda le foto e leggi la scaletta. In apertura i Tuk Smith & The Restless Hearts.

Danko Jones in concerto al Legend Club di Milano, foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Foto di Giorgia De Dato

I Danko Jones sono tornati in Italia per un’unica data il 6 dicembre al Legend Club di Milano, occasione attesa dai fan per vedere dal vivo il power trio composto da Danko Jones, John Calabrese e Rich Knox. La band canadese approda nel club milanese per presentare il nuovo album Leo Rising, pubblicato il 21 novembre 2025, un lavoro che conferma la loro continuità nella scena hard rock internazionale tra riff diretti e firma sonora inconfondibile. In apertura si sono esibiti Tuk Smith & The Restless Hearts, con un set che ha introdotto la serata e riportato l’attenzione su una delle realtà più solide del rock statunitense contemporaneo. Una data unica che ha segnato il ritorno dei Danko Jones, confermando ancora una volta quanto il rock della band canadese continui a trovare casa nei club italiani.

Clicca qui per vedere le foto dei Danko Jones in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Danko Jones

DANKO JONES – La scaletta del concerto al Legend di Milano

  1. What You Need
  2. Diamond In The Rough
  3. I’m In A Band
  4. I Gotta Rocks
  5. Everyday Is Saturday Night
  6. First Date
  7. Code Of The Road
  8. I Think Bad Thoughts
  9. Mango Kid
  10. Get High?
  11. Good Time
  12. You Are My Woman
  13. I Love It Louder
  14. Full Of Regret
  15. Had Enough
  16. Guess Who’s Back
  17. Lovercall
  18. My Little RnR

