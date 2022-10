CAVETOWN: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

In una calda serata di fine ottobre Cavetown, all’anagrafe Robin Skinner, è salito sul palco dell’Alcatraz di Milano.

Il giovane inglese, si è imposto nel panorama musicale con oltre 2,3 miliardi di stream globali fino ad oggi, inclusi 8,4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 1,9 milioni di iscritti su YouTube.

Il locale milanese ha registrato il sold out, con una platea piena zeppa di adolescenti fan del cantautore inglese.

CAVETOWN – la scaletta del concerto

Fell in love with a girl

Lemon boy

Green

Guilty

1994

Fool

Frog

Juliet

Feb 14

Sharpener

Sweet tooth

Black sheep

Idea of her

Telescope

Talk to me

Bugs

Hug all ur friends

Home