CALIBRO 35: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

I CALIBRO 35 sono tornati finalmente nei club, a partire dalla data di ieri al CIRCOLO MAGNOLIA, dopo l’esperienza nei teatri di “Calibro 35 Plays Morricone“, che ha portato live il progetto discografico in due volumi “Scacco al Maestro”.

Un ritorno ai club attesissimo dai Calibro 35 stessi e dai loro fan, che non li vedono in questa dimensione dal 2020, quando il tour europeo della band era stato interrotto a causa della pandemia.

È stato così spontaneo per i Calibro tirare le fila dopo questi tre anni di attività (dallo spin off dell’ultimo album Post Momentum alla colonna sonora della serie tv Blanca, fino a Scacco al Maestro) e riprendere in mano il discorso, chiedendosi “Dove eravamo rimasti?”.

L’unica risposta possibile sarà quella che i fan potranno vedere e ascoltare sul palco: i Calibro 35 tornano alle origini, coi loro strumenti vintage, come non li si vedeva da un po’ di tempo, per suonare un repertorio lungo ormai quindici anni ma anche nuovi brani inediti.

Clicca qui per vedere le foto dei Calibro 35 in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

CALIBRO 35: la scaletta del concerto di Milano

Il consigliori

Stainless Steel

You, Filthy Bastards!

Extraordinaire

Apnea

SuperStudio

Modulor

Psycheground

Gun Club (Galactica)

Novecento e Mille

CLBR 35

Universe of 10 Dimensions

S.P.A.C.E.

Bouchet Funk

Ottofante

Stan Lee

Fail It Till You Make It

Death of Storytelling

Trafelato

ENCORE:

La morte accarezza a mezzanotte

Notte in Bovisa

Giulia mon amour

CALIBRO 35 – le prossime date del tour

13 aprile a Bologna (Locomotiv Club)

14 aprile a Perugia (Urban Club)

15 aprile a Roma (Largo Venue)

19 aprile da Bolzano (Teatro Cristallo)

20 aprile da Roncade (New Age)

21 aprile da Brescia (Latteria Molloy)

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3nr2yeX