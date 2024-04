BLIND CHANNEL: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

Nella sera di lunedì 15 aprile i finlandesi Blind Channel sono sbarcati sul palco dell’Alcatraz di Milano con il loro tour a supporto del loro nuovo album “Exit Emotions”, il loro quinto lavoro in studio.

In una serata che non ha registrato il sold-out nel locale meneghino i Blind Channel hanno comunque saputo riempire il locale grazie alla loro energia, forti della loro presenza scenica, bassi potenti e chitarre chitarre distorte.

Clicca qui per guardare le foto dei Blind Channel a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

BLIND CHANNEL: la scaletta della serata di Milano

Deadzone

Where’s the Exit

Over my Dead Body

Red Tail Lights

We are no Saints

Phobia

XOXO

Not your Bro

Died Enough

Die Another Day

Keeping it Surreal

One Last Time, Again

Violent Bob

B.Y.O.B.

Balboa

Bad Idea

Happy Doomsday

Flatline

Dark Side