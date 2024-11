BLACK STONE CHERRY + AYRON JONES : le foto e la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

I BLACK STONE CHERRY hanno fatto una tappa del loro “Screamin’ At The Sky Tour”, a supporto dell’ album “Screamin’ At The Sky”, all ‘ALCATRAZ di Milano. In apertura si è esibito il cantante e chitarrista americano AYRON JONES

Clicca qui per vedere le foto dei Black Stone Cherry + Ayron Jones in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)



BLACK STONE CHERRY – la scaletta del concerto di Milano

Me and Mary Jane

Burnin’

Again

Out of Pocket

Blind Man

Rain Wizard

Like I Roll

Hell and High Water

Cheaper to Drink Alone

In My Blood

When the Pain Comes

Screamin’ at the Sky

White Trash Millionaire

Blame It on the Boom Boom

Lonely Train