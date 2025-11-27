BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB + Night Beats: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



I Black Rebel Motorcycle Club sono tornati con grande appuntamento mercoledì 26 novembre al Fabrique di Milano. La data italiana fa parte del tour europeo che celebra il 20° anniversario del loro terzo album in studio “Howl”.

Oltre ai brani tratti da Howl, il set dei BRMC conterrà i brani preferiti dai fan tratti dalla loro vasta discografia.

Un tempo celebri per i loro riff abrasivi che evocavano gli Stooges, i Sex Pistols e i Jesus and Mary Chain, i Black Rebel Motorcycle Club nel 2005 sorpresero tutti con Howl, un album profondamente acustico che si immerge in atmosfere folk, blues e gospel.

Con questo lavoro, i BRMC si superano, virando verso un blues più maturo e introspettivo: la stessa rabbia di sempre, ma espressa in modo più raffinato e profondo. Le 13 tracce colpiscono per la potenza lirica e la cura dei suoni. Tra tutte, spicca Weight of the World, un piccolo capolavoro che mescola slide guitar e psichedelia in un mix unico, capace di evocare rabbia, malinconia e una classe musicale forse ancora sottovalutata, nonostante i riconoscimenti della critica.

Per pochi eletti, il rock’n’roll è una condanna a vita. È in ogni muscolo del vostro corpo, è in ogni vostro pensiero, è scritto su tutto il vostro viso. Quando si arriva al quartier generale dei Black Rebel Motorcycle Club a East Hollywood, si sa che ci si sta avvicinando alla casa di alcuni dei prigionieri più primitivi del rock. Nel vialetto ci sono le moto. Nel soggiorno c’è attrezzatura sparsa ovunque: pezzi di batteria a caso, una chitarra a pedali, pile di vinili. Il gruppo è formato da Peter Hayes (chitarra, voce), Leah Shapiro (batteria) e il bassista Robert Levon Been. Come trio, sembrano sempre inquieti, anche nella sicurezza della reciproca compagnia. È lo stesso approccio che hanno al rock’n’roll. Se il risultato finale non è impeccabile, non sono interessati.

Clicca qui per vedere le foto dei Black Rebel Motorcycle Club a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB: la scaletta del concerto di Milano