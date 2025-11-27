Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB + Night Beats: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Black Rebel Motorcycle Club in concerto al Fabrique di Milano a Novembre 2025, le foto e la scaletta del live.

Published

Black Rebel Motorcycle Club concerto Fabrique Milano del 26 novembre 2025
Black Rebel Motorcycle Club in concerto al Fabrique di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

I Black Rebel Motorcycle Club sono tornati con grande appuntamento mercoledì 26 novembre al Fabrique di Milano. La data italiana fa parte del tour europeo che celebra il 20° anniversario del loro terzo album in studio “Howl”.

Oltre ai brani tratti da Howl, il set dei BRMC conterrà i brani preferiti dai fan tratti dalla loro vasta discografia.

Un tempo celebri per i loro riff abrasivi che evocavano gli Stooges, i Sex Pistols e i Jesus and Mary Chain, i Black Rebel Motorcycle Club nel 2005 sorpresero tutti con Howl, un album profondamente acustico che si immerge in atmosfere folk, blues e gospel.

Con questo lavoro, i BRMC si superano, virando verso un blues più maturo e introspettivo: la stessa rabbia di sempre, ma espressa in modo più raffinato e profondo. Le 13 tracce colpiscono per la potenza lirica e la cura dei suoni. Tra tutte, spicca Weight of the World, un piccolo capolavoro che mescola slide guitar e psichedelia in un mix unico, capace di evocare rabbia, malinconia e una classe musicale forse ancora sottovalutata, nonostante i riconoscimenti della critica.

Per pochi eletti, il rock’n’roll è una condanna a vita. È in ogni muscolo del vostro corpo, è in ogni vostro pensiero, è scritto su tutto il vostro viso. Quando si arriva al quartier generale dei Black Rebel Motorcycle Club a East Hollywood, si sa che ci si sta avvicinando alla casa di alcuni dei prigionieri più primitivi del rock. Nel vialetto ci sono le moto. Nel soggiorno c’è attrezzatura sparsa ovunque: pezzi di batteria a caso, una chitarra a pedali, pile di vinili. Il gruppo è formato da Peter Hayes (chitarra, voce), Leah Shapiro (batteria) e il bassista Robert Levon Been. Come trio, sembrano sempre inquieti, anche nella sicurezza della reciproca compagnia. È lo stesso approccio che hanno al rock’n’roll. Se il risultato finale non è impeccabile, non sono interessati.

Clicca qui per vedere le foto dei Black Rebel Motorcycle Club a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Black Rebel Motorcycle Club

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB: la scaletta del concerto di Milano

  1. Devil’s Waitin’
  2. Shuffle Your Feet
  3. Howl
  4. Ain’t No Easy Way
  5. Still Suspicion Holds You Tight
  6. Promise
  7. Weight of the World
  8. Fault Line
  9. Mercy
  10. Restless Sinner
  11. Sympathetic Noose
  12. Gospel Song
  13. The Line
  14. Red Eyes and Tears
  15. White Palms / I Don’t Wanna Be a Soldier
  16. Beat the Devil’s Tattoo
  17. Berlin
  18. Conscience Killer
  19. Whatever Happened to My Rock ‘n’ Roll (Punk Song)
  20. Spread Your Love
  21. Shadow’s Keeper
  22. Open Invitation
In this article:, , ,
Written By

Prima di tutto fotografo

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Reportage Live

I NEGRITA elettrizzano Milano: un rito rock per anni spietati

I Negrita, dopo il successo all'Alcatraz della scorsa primavera, sono tornati a Milano al Teatro Dal Verme. La band è salita sul palco in...

1 giorno ago
I Cani concerto Alcatraz Milano del 23 novembre 2025 I Cani concerto Alcatraz Milano del 23 novembre 2025

Reportage Live

I CANI in concerto all’Alcatraz di Milano a Novembre 2025, le foto e la scaletta del live.

I Cani in concerto all'Alcatraz di Milano a Novembre 2025, le foto e la scaletta del live.

1 giorno ago
Morrissey in concerto all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera 2025 foto di Katarina Dzolic Morrissey in concerto all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera 2025 foto di Katarina Dzolic

Concerti

MORRISSEY in concerto il 9 marzo 2026 al Fabrique di Milano per l’unica data italiana

Morrissey torna in Italia per un appuntamento imperdibile: lunedì 9 marzo 2026 si esibirà al Fabrique di Milano per l’unica data italiana del suo...

3 giorni ago
Anna in concerto all’Unipol Forum di Milano Anna in concerto all’Unipol Forum di Milano

Reportage Live

ANNA: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Milano

Anna porta il suo VERA BADDIE TOUR a Milano per tre date sold out

3 giorni ago