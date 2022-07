BLACK PUMAS: le foto del concerto al Teatro Romano di Verona

Foto di Andrea Ripamonti

Il duo di Austin formato dal cantautore e frontman Eric Burton e dal chitarrista e produttore, vincitore di un Grammy, Adrian Quesada (Grupo Fantasma, Brownout, 2018’s Look At My Soul), arrivano per la prima volta in Italia con il loro debut album omonimo pubblicato a giugno 2019.

L’album ha venduto oltre 155 mila copie (tra fisico e digitale). Il singolo estratto, “Colors”.

Il cui video YT è diventando virale con oltre 149 milioni di views, è stato ascoltato in streaming più di 60 milioni di volte. Nel dicembre 2020, i Black Pumas hanno ricevuto la candidatura come Best New Artist ai 62º Grammy Awards.

Ai 63° Grammy erano invece in nomination per il Best rock album e Best rock performance.

