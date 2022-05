BLACK MIDI: le foto e la scaletta del concerto alla Santeria di Milano

Foto di Giulia Manfieri

I Black Midi – trio britannico composto da Geordie Greep (chitarra, voce), Cameron Picton (basso, voce) e Morgan Simpson (batteria) – annunciano il loro terzo album, “Hellfire”, in uscita il 15 luglio per Rough Trade Records, e tornano in concerto in tutta Europa, annunciando anche due importanti show da headliner a Somerset House, Londra e Central Park, New York.

Per questa tournée, che fa tappa con un sold-out anche l’11 maggio a Milano in Santeria, il trio è accompagnato sul palco dal sassofonista Kaidi Akinnibi e dal tastierista Seth Evans.

Scritto durante il lockdown a Londra dopo l’uscita di “Cavalcade” lo scorso anno, “Hellfire” riprende gli elementi melodici e armonici del suo predecessore, non dimesticando al contempo la brutalità e l’intensità dell’album di debutto “Schlagenheim” – già candidato ai Mercury Prize e inserito da New York Times, Pitchfork e altre riviste nelle classifiche dei migliori album del 2019.

Nelle parole di Greep: “Se Cavalcade era un dramma, Hellfire è come un film d’azione epico” che approfondisce dolore, perdita e angoscia.

Clicca qui per vedere le foto dei BLACK MIDI alla Santeria di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

BLACK MIDI – la scaletta del concerto alla Santeria di Milano

953 Play

Speedway

Welcome to Hell

Sugar/Tzu

Despair

Lumps

Still

Love Story

Eat Men Eat Play

Chondromalacia Patella

John L

27 Questions

The Defence

Slow