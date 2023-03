BILLY NOMATES: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

Ieri, per la prima volta a Magnolia, è salita sul palco BILLY NOMATES, presentando il suo nuovo album CACT, uscito il 13 Gennaio 2023.

Cantautrice e produttrice solista di Bristol, la sua musica canta di rinascita ma non sempre in modo positivo. Billy ritrova nella musica la sua rinascita, unisce suoni di vecchie drum machine, chitarre e ritmi post-punk.

Clicca qui per vedere le foto di Billy Nomates in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

BILLY NOMATES: la scaletta del concerto di Milano

Fawner

Black Curtains

Blue Bones

No

Same Gun

Vertigo

Round About Sadness

Heels

Petrol Fumes

Blackout Signal

Balance Is Gone

Saboteur Forcefield

Hippy Elite

Right Behind You

ENCORE:

Sprite