ARTMS: le foto del concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Alessia Belotti

Le ARTMS, uno dei gruppi più creativi del K-pop, sono arrivate in Italia per un evento unico che i fan non hanno perso.

Risorgiamo insieme, torniamo sulla Luna e oltre.

Le ARTMS sono formate dagli ex membri delle LOONA HeeJin, HaSeul, Kim Lip, JinSoul e Choerry. Nel luglio 2023, la sub-unit ODD EYE CIRCLE ha pubblicato l’album Version Up, segnando la nascita degli ARTMS. Il viaggio del gruppo continua nell’ottobre 2023 con i progetti solisti di HaSeul e HeeJin. Nel frattempo, gli ODD EYE CIRCLE intraprendono un tour in Europa e Nord America, riallacciando i contatti con i fan di tutto il mondo.

Nel maggio 2024, le ARTMS hanno pubblicato il loro primo album di gruppo Dall e hanno concluso con successo il loro tour globale.

Ora gli ARTMS presentano Lunar Theory, un tour in cui passato e futuro si scontrano in un unico momento.

Questa è una delle rare occasioni per i fan di sperimentare l’epica storia degli ARTMS dal vivo sul palco. La scaletta fonderà brani chiave del loro percorso con musica nuova, creando un’esperienza indimenticabile in cui la storia e il futuro del gruppo si intrecciano.

Con una scenografia mozzafiato ideata dagli stessi membri del gruppo, questo è molto più di un semplice concerto: è una performance potente infusa con una ricca trama che continua l’avventura tanto attesa.

Lunar Theory: la storia continua.

Clicca qui per vedere le foto delle ARTMS a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).