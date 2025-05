ADUNATA VII – Raduno Feudalesimo e Libertà: le foto e la scaletta del Day 2

Foto di Alessia Belotti

Grande successo per il Day 2 di Adunata VII, il raduno ufficiale di Feudalesimo e Libertà, andato in scena al Live Club di Trezzo sull’Adda (Milano). Una serata all’insegna del folk rock, dell’umorismo medievale e delle atmosfere goliardiche, che ha visto alternarsi sul palco tre band molto diverse tra loro ma accomunate da un’energia travolgente.

BardoMagno: valvassori, folk e satira medievale

Protagonisti assoluti della serata, i BardoMagno hanno presentato dal vivo il loro terzo album “Valvassori Del BardFolk”, portando in scena uno spettacolo tra musica e teatro, ironia e storia.

La band, nata in collaborazione con la pagina Feudalesimo e Libertà, fonde sonorità neo-medieval folk rock con testi satirici e irriverenti che mettono in luce – con un sorriso – le contraddizioni della società moderna, paragonandole a quelle del passato.

Guidati da Valerio Storch (in arte Abdul Il Bardo, già nei Nanowar Of Steel), la formazione include Edoardo Sala (Fra’Casso Da Montalcino) alla batteria Massimo Volontè (Svenwalter lo Normanno) a flauti, cornamusa e strumenti a corda Joseph Ierace (Beroardo Arpeggiapalle) alle tastiere.

Uno show coinvolgente, ricco di riferimenti storici (e parodici), che continua il viaggio musicale di BardoMagno alla scoperta del Medioevo, tra cavalieri, meme e goliardia.

Anime Rage in concerto al Live Club di Trezzo (Milano) foto di Alessia Belotti

Uncle Bard & The Dirty Bastards: tradizione irlandese in chiave rock

Ad aprire la serata, i maestri del Celtic Rock: Uncle Bard & The Dirty Bastards, con il loro inconfondibile mix di rock e strumenti tradizionali come cornamuse Uilleann, banjo tenore, mandolino e flauto irlandese.

Dopo una lunga carriera costellata di esibizioni accanto a giganti del genere come Dropkick Murphys, Flogging Molly, The Dubliners, Frank Turner e Volbeat, la band ha presentato il nuovo singolo “Dead Souls”: un brano intenso che unisce atmosfere irlandesi a un’anima rock più moderna ed evocativa.

Anime Rage: l’energia alternativa della scena emergente

A completare la line-up, Anime Rage, band emergente che ha scaldato il pubblico con un set potente e dinamico, confermando l’attenzione dell’Adunata anche verso le nuove proposte della scena alternativa.

Clicca qui per vedere le foto di BardoMagno + Uncle Bard and the Dirty Bastards + Anime Rage in concerto al Live Club di Trezzo (Milano) o sfoglia la gallery qui sotto

BARDOMAGNO – la scaletta del concerto

Li Bardi Son Tornati In Locanda (Deus Lo Vult)

La Cintura di Castità

Clodoveo

Game of Signorie

Marco Polo

Nel mio Feudo

Giovanna Pulzella

Chiedo scudo (Live debut)

Cerveza y Latifondo

Notte prima degli esami di storia (Live debut)

Valvassori del Bardfolk (Live debut)

Hanno ucciso Carlo Magno

Encore:

Clero Mania Dance

Magister Barbero

Federico II c’è

Feudalesimo e libertà (Nanowar of Steel cover)