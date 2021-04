OJM – Live at Rocket Club

Go Down Records

Gli OJM sono stati uno dei gruppi più autorevoli dello stoner suonato in Italia. Tra la seconda metà degli anni ‘90 e i primi anni 2000 in Italia imperversavano gruppi nati sulla scia dei Kyuss, Fu Manchu e ovviamente i primi Queens Of The Stone Age.

Tra questi i trevigiani OJM, nati proprio nel 1997, che se partirono sull’ondata dello stoner, si evolsero da quel genere virando verso il garage e la psichedelia. Il disco in questione, è una registrazione di un concerto del tour del loro ultimo lavoro in studio, “Volcano” del 2010. Si tratta di un concerto svoltosi al Rocket Club di Landshut in Baviera, nel quale il quartetto oltre ad aver riproposto buona parte dei brani del disco che in quel tour la band stava proponendo, troviamo la cover di “Hush”.

L’aspetto più intrigante di questi brani sono i tentativi più che riusciti di fondere lo stoner con la psichedelia, virata space rock di “2012”, la rocambolesca stoner “Welcome” e una “Venus” che guarda esclusivamente agli anni ‘70.

Sono dischi come questi che ti fanno capire quanto sia importante tramandare la tradizione del rock!!

https://godownrecords.bandcamp.com/album/live-at-rocket-club

David Martin | vocals

Max Ear | drums

Andrew Pozzy | guitar

Stefano Paski | vocals, basspiano organ

Recorded by Martin Pollner in June 2011 at Rocket Club, Landshut, Germany.

Mastered by Daniel Grego at Mal De Testa Recording Studio.

Artwork by C.Ochs/Ochsworks