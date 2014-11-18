ZAGREB: guarda la video anteprima di “Ermetico”, in uscita il 6 Dicembre 2014

Sabato 6 Dicembre 2014 gli ZAGREB presenteranno ufficialmente il video di “Ermetico”, girato da Str8 Art Factory. Appuntamento al Ricky’s Pub di Villa del Conte (PD) con l’anteprima del video seguito da una performance live della band.

Nel frattempo godetevi il teaser ufficiale del video.

[embedvideo id=”qbyAw1YJJLk” website=”youtube”]

ZAGREB:

Zagreb (Ermanno De Luchi – basso, Alessandro Meneghello – chitarra, Stefano Bonaldo – batteria e Alessandro Novello – voce / chitarra) nasce nel Marzo 2014 tra Treviso e Padova dall’insieme di 4 musici attivi da molti anni nella scena underground.

In pochi mesi nasce un’idea, si fissa un’attitudine, iniziano le registrazioni in studio del singolo “Ermetico” e la programmazione live immediata porta Zagreb a suonare in breve tempo anche su palchi di spessore.

Zagreb è un proiettile in testa, una fantasia, un dissidio ermetico, un vestito di pelle aderente, il tempo rubato, una mina nascosta da tempo, carne bianca consumata al sole.

facebook.com/zagrebmusicitaly

STR8 ART FACTORY:

Giovani ragazzi, grandi idee, grosse ambizioni: questi sono i tre capisaldi di “Str8 Art Factory”! Ideato dall’associazione “Ottavo Miglio” e concretizzato da un gruppo di giovani menti alle porte di Padova, tramite riprese e montaggi di video live il progetto offre una possibilità concreta a giovani talentuosi di poter esprimere se stessi, di creare arte, di essere visti e rivisti, esponendo le proprie capacità artistiche nella grande piazza virtuale del Web.

facebook.com/str8artfactory