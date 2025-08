The SUNSET: guarda in anteprima il video “She Was Nothing (On/Off Session)”

I The Sunset inaugurano un nuovo capitolo con la versione live di “She Was Nothing” (live session), disponibile in audio su tutte le piattaforme digitali, in distribuzione Believe Music Italy, da martedì 29 luglio 2025 – e successivamente anche in video (con la pubblicazione di una speciale live session registrata ai Phaser Studios di Seveso, vicino a Milano). Dopo dieci anni di musica, palchi e mutazioni sonore, la band riparte con la pubblicazione della versione live di “She Was Nothing”, uno dei brani più rappresentativi della loro produzione.

In un panorama indipendente che guarda sempre più all’italiano e al pop da playlist, i lombardi The Sunset, fedeli rigorosamente all’inglese, si confermano un’eccezione rara di una scena indipendente che insegue algoritmi e playlist. Il loro è un percorso sincero, irregolare e profondamente personale, con influenze e ambizioni di respiro internazionale.

Questa nuova uscita segna l’inizio del progetto “On/Off”, un documentario-concerto che attraversa la loro storia musicale e artistica e che rappresenta anche un nuovo inizio e un nuovo capitolo in attesa di un nuovo album. In sintesi: “She was nothing” (live session) è un primo tassello di un racconto in musica e immagini che celebra non solo il loro decennale, ma anche la libertà di scegliere la propria direzione, a ogni costo.

“She was nothing” è uno stereotipo o forse un archetipo, un modo di fare rock n’roll che fa sorridere e che sulle radio rock è sempre presente. È forse un tributo, se vi piacciono le liriche alla AC/DC tutte donne e motori o i riff accattivanti forti e groovosi. Noi l’abbiamo scritta pensando a tutto questo ma soprattutto pensando ad un modo di scherzarci su. Ad un modo di non prenderci troppo sul serio, scegliendo solo parole che suonassero giuste, che scivolassero bene. Che poi la storia della canzone è tutt’altro che pensata, è successa e basta. Il chitarrista, Cotroneo, aveva questo riff in testa dalla prima superiore ma non si riusciva a svilupparlo in nessun modo. Un’estate lui e Pestuggia, il cantante, stavano suonando sul balcone durante un pomeriggio afoso calabrese, ed ecco che con il salire del vento è arrivata l’idea. Dopo anni finalmente una buona strofa da cantare sul riff. Il ritornello è venuto da se. “Come la chiamiamo” si sono detti? Pestu in quel momento aveva indosso una maglia degli She Was Nothing, band, tra l’altro, nella quale il loro attuale batterista ha suonato forse proprio in quel periodo. La riposta ce l’avevano davanti, il titolo viola su fondo nero era su quella maglietta, il testo ne è stata solo una conseguenza: lei era niente… Doveva per forza essere una canzone ignorate.

A volte ci vuole. It’s only rock n roll but we like it. (The Sunset)

THE SUNSET

La storia dei The Sunset inizia nel 2011 e nasce dalla necessità di fare musica di Luca ed Emanuele. La fase embrionale della band si sviluppa nei corridoi di un liceo in Brianza, dove il gruppo si completa trovando, tra compagni di classe e amici, la sua prima sezione ritmica. Sin da subito il principale bisogno è quello di scrivere nuova musica, che sia solo loro. Pochi mesi più tardi repertorio e primo EP homemade sono pronti. Il sound iniziale della band è fortemente influenzato dall’hard rock inglese e dal rock blues americano, ma già nei primi lavori si percepiscono scintille di pop, grunge e psichedelia. Dopo qualche anno e diversi cambi di formazione, le sonorità esplorate diventano molteplici. Lo testimonia l’EP omonimo The Sunset, pubblicato con Buona Suerte e Momenti Sonori nel 2015, all’interno del quale si mescolano ballate pop acustiche, brani alternative rock con incastri ritmici complessi, pezzi psichedelici dai colori bluesy e canzoni figlie dell’hard rock anni ’70.

Il nome della band rappresenta a pieno questo bisogno di ricerca continua e di superamento di sé, teorizzato da Nietzsche in Così parlò Zarathustra. È proprio dal suo amore per “coloro che sanno tramontare” che i The Sunset nascono, crescono e mutano in continuazione rimanendo sempre se stessi.

“Il nostro sound è non avere sound”, è così che spesso amano raccontarsi.

“Vi si potrebbe riconoscere anche se saltaste da una taranta a un brano gospel.”

— Cit. Spettatore anonimo

Nel corso della loro carriera hanno avuto la possibilità di suonare in numerosi contesti, dai piccoli pub alle sale da concerto, fino ai teatri. In Brianza e a Milano hanno calcato quasi tutti i palchi, ma continuano a collezionare live in tutta Italia ogni volta che se ne presenta l’occasione. La promozione del primo EP ha portato la loro musica anche all’estero, in città come Monaco di Baviera, Londra, Liverpool, Rotterdam. Con la street music, invece, hanno girato mezza Europa: Svizzera, Scozia, Germania, Francia, Belgio e molti altri Paesi.

I The Sunset hanno partecipato a numerosi contest: – Vincitori di Road to the Main Stage by Firestone 2021 – Finalisti regionali Arezzo Wave 2019 – Finalisti nazionali Sziget Festival Italia 2019 – Finalisti Vita Talent (contest YouTube) – Vincitori di Student Art (Monza) e Rock On! (Birago). Hanno inoltre fatto parte della line-up di diversi festival: – Open Art 2017 (Barlassina) – RBS in Villa 2016 (Monza) – Heineken Brianza Festival 2014.

A fine 2019, il quartetto entra in studio per registrare il nuovo EP Still Life, dalle sonorità più mature e avvolgenti, più pop e contemporanee. La pandemia ha interrotto le sessioni pochi giorni dopo la registrazione delle parti con gli archi, posticipando l’uscita del disco di un anno. Nel 2023, Fabio “Magno” Magni lascia la band per motivi familiari e viene sostituito da Fabrizio “Ice” Carriero alla batteria.

Nel 2023 la band inizia la lavorazione del nuovo EP Aliens, Lovers and Funny Folks, che li impegnerà per circa un anno e mezzo. Il disco racchiude tutte le sonorità esplorate negli anni, sintetizzate in una nuova veste pop eclettica. Prima della pubblicazione del nuovo lavoro, Daniele Fasoli, produttore e co-fondatore dei Phaser Studios, propone di celebrare il decennale del loro primo disco con una live session: una raccolta che attraversa l’intera carriera dei The Sunset, dagli ultimi brani inediti ai classici, arricchita da interviste e riprese video. Il progetto darà vita a un documentario e all’album On/Off, previsto insieme a Aliens, Lovers and Funny Folks con uscite a singoli nel corso del 2025–2026. Dopo anni di attesa, il loro ritorno è vicino. I palchi d’Europa li stanno aspettando.