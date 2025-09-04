I 5 brani preferiti dei The SUNSET

Non è semplice scegliere solo cinque brani per rappresentare la crescita di una band o le sue influenze, ancora di più quando le teste sono quattro. Dunque abbiamo deciso di far scegliere una canzone ad ogni membro ed una che vale per l’intero progetto.

Spoiler, i brani non rappresentano minimamente il nostro sound eppure è grazie a queste canzoni che ci siamo arrivati.

Partiamo dalla sezione ritmica, Ice Carriero, propone un brano prog:

The Snow Goose – Camel

Il progressive rock degli anni ’70 è stato un terreno fertile per sperimentare con strutture complesse e melodie avvolgenti. ‘The Snow Goose’ dei Camel è un esempio perfetto di questo genere. La sua capacità di creare paesaggi sonori vasti e intricati ci ha sempre affascinato. In particolare, la melodia principale, con quel suo lirismo struggente, è un elemento che abbiamo cercato di riprendere in alcune nostre composizioni.

Maestro Daolio cita gli intramontabili Led Zeppelin:

Led Zeppelin – The Song Remains The Same

I Led Zeppelin sono stati il primo gruppo che mi ha insegnato che i generi potevano essere mischiati; che nonostante la tua musica sia molto eterogenea si possa comunque avere una forte identità che ti rende riconoscibile. Penso che nella musica de ” The Sunset” ci sia molto questa caratteristica.

Il chitarrista Cotroneo, nonostante la sua chiara influenza hendrixiana propone qualcosa che non ci aspettavamo:

Marlene Kuntz – Nuotando Nell’Aria

Nuotando nell’aria è stata una rivelazione quand’ero ragazzino. Arrivando dal classic rock è stata una sorta di rivelazione, un passepartout per tutta quella musica post punk, alternative rock e noise che prima non avevo mai sentito e che inevitabilmente dopo ha totalmente cambiato il mio modo di suonare. Perciò sì scelgo lei piuttosto che le decine di influenze che questa canzone l’hanno fatta nascere. C’è tutto, il groove, la poesia, il rumore e una chitarra che mi fa pensare ad un funambolo che va su e giù per una corda a cavallo di un monociclo: roba da brividi. Probabilmente è proprio quello che si prova nuotando nell’aria e i Sunset un po’ questo feeling lo cercano.

Pestuggia, il cantante, sta invece sui classiconi:

The Doors – Riders On The Storm:

I Doors e la loro eleganza psichedelica hanno segnato senza dubbio una parte importante della nostra formazione.

La voglia di osare ed esplorare arriva anche dai loro capolavori…

La band intera invece ha scelto i Beatles, ovviamente:

The Beatles – A Day In A Life

Difficile scegliere una canzone dei Beatles rispetto alla moltitudine di capolavori che hanno sfornato. Abbiamo scelto questa perché è possibile sentire l’individualità di John e Paul, le loro due visioni, qui adiacenti l’una all’altra senza mescolarsi. Eppure i Beatles erano grandi proprio perché quelle individualità, anche quelle di George e Ringo, sapevano miscelarsi. Crediamo che una band alla fine sia questo, perdere una parte di sé per trovarne un’altra, una nuova che funziona solo se gli altri la fanno funzionare. I Beatles ci hanno insegnato tanto, in primis come scrivere canzoni, come renderle originali e interessanti, come renderle catchy ma mai banali, ci hanno insegnato a non avere mai paura di cambiare ma soprattutto ci hanno insegnato come si sta insieme…e lo sappiamo, suona equivoco visto come sia finita tra loro, ma la loro musica non mente: quel legame non si è spezzato e non si spezzerà mai.

Grazie.