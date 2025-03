THE LIZARDS: guarda in anteprima il video “Whispers in the dark”

Chi non ha mai vissuto un rapporto sul filo del rasoio, un’amicizia che nasconde qualcosa di più? Il dibattito interiore si fa straziante: confessare i propri sentimenti o tacere per paura di rovinare ciò che esiste?

Di questo parla “Whispers in the Dark”, il nuovo singolo dei The Lizards. Un’apertura delicata di pianoforte lascia spazio a un crescendo di emozioni, arricchito dalla raffinatezza del violino.

Con melodie avvolgenti e parole sussurrate, “Whispers in the Dark” racconta un legame intenso e segreto, sospeso tra il timore di rivelarsi e il desiderio di restare vicini.

Ogni verso è un’emozione trattenuta, mentre la lotta tra cuore e mente si fa sempre più aspra:

“It’s a fight against my mind / every day it burns inside / I’m scared to tell you what I feel / don’t wanna lose our bond.”

Ogni nota è un battito di cuore che arde nell’ombra:

“You mean the world to me / in the secret world of silence / you’re the only one for me.”

Il brano si dissolve nella magia del violino celtico di Camilla D’Onofrio, talentuosa musicista dalla straordinaria sensibilità, regalando un finale carico di pathos ed eleganza.

THE LIZARDS

I The Lizards sono una rock band milanese nata nel 2004, da subito impegnata nella creazione di brani inediti.

Nel 2011 si trasformano in una tribute band internazionale dei Cranberries, progetto che consente loro di accumulare una vasta esperienza dal vivo su prestigiosi palchi, sia in Italia che all’estero.

Parallelamente, continuano a comporre e promuovere la loro musica originale, utilizzando principalmente il web e i social media per raggiungere un pubblico sempre più ampio.

La band partecipa a numerosi concorsi musicali, tra cui Emergenza Rock, Sound Wave e 3DM, conquistando il secondo posto al Malgrate Festival nel 2007 e arrivando alle selezioni regionali di Sanremo Rock nel 2023.

Nel 2024, l’etichetta discografica Sorry Mom! li nota e propone loro una collaborazione, da cui nasce il primo singolo ufficiale sotto etichetta, “Full of Dreams Suitcase”, rilasciato il 6 giugno 2024, seguito dall’ultimo “Rainbow”.

“Whispers in the Dark” è il secondo singolo del 2025, preceduto da “In an awful winter day”.

Pur scrivendo prevalentemente in inglese, a partire dal 2009, dopo la partecipazione al Tour Music Fest di Roma, The Lizards iniziano a esplorare anche la scrittura in italiano.

La loro musica si distingue per un sound coinvolgente e dinamico, in bilico tra il rock più energico e le atmosfere intime e sperimentali. Accanto a sonorità distorte e potenti, trovano spazio momenti più delicati e misteriosi, spesso arricchiti da elementi elettronici. A rendere il tutto ancora più originale è l’alternanza delle due voci: quella femminile, che richiama le sonorità di Dolores O’Riordan, e quella maschile, capace di evocare la profondità vocale di Matthew Bellamy.

I testi, di natura spesso autobiografica e intimista, trattano anche temi sociali, conferendo ai brani una dimensione riflessiva e profonda.