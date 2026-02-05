THE LIZARDS: guarda in anteprima il video “Hide Me”

Si intitola “Hide Me” il nuovo brano dei The Lizards, una traccia che esplora la fine di una relazione segnata da forte intensità emotiva. Il pezzo si muove tra immagini di quiete apparente e conflitto interiore, raccontando il momento in cui un legame si spezza e, allo stesso tempo, lascia spazio a una nuova consapevolezza.

Il testo affronta temi come la disillusione, la solitudine e il difficile processo di accettazione che accompagna ogni distacco profondo. Al centro del brano c’è la crescita personale: la capacità di riconoscere ciò che fa soffrire, trovare la forza di lasciarlo andare e riscoprire una forma di libertà più autentica.

“Hide Me” si distingue per un linguaggio diretto e sincero, che trasforma la vulnerabilità in presa di coscienza. Un racconto emotivo lineare ma intenso, in cui i The Lizards confermano la loro attitudine a tradurre esperienze personali in narrazioni musicali dal respiro universale.

I The Lizards sono una rock band milanese nata nel 2004, da subito impegnata nella creazione di brani inediti.

Nel 2011 si trasformano in una tribute band internazionale dei Cranberries, progetto che consente loro di accumulare una vasta esperienza dal vivo su prestigiosi palchi, sia in Italia che all’estero.

Parallelamente, continuano a comporre e promuovere la loro musica originale, utilizzando principalmente il web e i social media per raggiungere un pubblico sempre più ampio.

La band partecipa a numerosi concorsi musicali, tra cui Emergenza Rock, Sound Wave e 3DM, conquistando il secondo posto al Malgrate Festival nel 2007 e arrivando alle selezioni regionali di Sanremo Rock nel 2023.

Nel 2024, l’etichetta discografica Sorry Mom! li nota e propone loro una collaborazione, da cui nasce il primo singolo ufficiale sotto etichetta, “Full of Dreams Suitcase”, rilasciato il 6 giugno 2024, seguito da “Rainbow”.

Nel 2025 hanno già pubblicato i singoli “Whispers in the Dark”, “In an awful winter day”, “Wake up now!”, “Roads” e “Strange Dreams”.

Pur scrivendo prevalentemente in inglese, a partire dal 2009, dopo la partecipazione al Tour Music Fest di Roma, The Lizards iniziano a esplorare anche la scrittura in italiano.

La loro musica si distingue per un sound coinvolgente e dinamico, in bilico tra il rock più energico e le atmosfere intime e sperimentali. Accanto a sonorità distorte e potenti, trovano spazio momenti più delicati e misteriosi, spesso arricchiti da elementi elettronici. A rendere il tutto ancora più originale è l’alternanza delle due voci: quella femminile, che richiama le sonorità di Dolores O’Riordan, e quella maschile, capace di evocare la profondità vocale di Matthew Bellamy.

I testi, di natura spesso autobiografica e intimista, trattano anche temi sociali, conferendo ai brani una dimensione riflessiva e profonda.