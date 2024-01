SPLINTERA: guarda in anteprima il video “D.A.D. (Disagio a Domicilio)”

Il nuovo estratto dall’ ultimo album, “These are our favourite songs” degli Splintera si intitola D.A.D (Disagio a Domicilio). Il brano è stato concepito nel periodo più critico dell’ultima pandemia di COVID e cerca di offrire uno sguardo sincero sul disagio collettivo vissuto durante quei mesi di isolamento, a volte senza alcuna connessione con il mondo esterno.

La canzone rappresenta una testimonianza tangibile di un periodo che, nonostante il trascorrere del tempo, ha lasciato un’impronta indelebile in ognuno di noi. Gli Splintera, attraverso le loro sonorità punk hardcore, narrano questa storia universale, trasmettendo l’essenza autentica di ciò che abbiamo sperimentato.

D.A.D “Disagio a domicilio” cattura così il cuore della nostra esperienza comune durante quei momenti difficili, trasformandolo in musica.

Gli Splintera si formano nel 2019 dall’unione di un gruppo di amici provenienti dalla scena underground veronese, tutti gia’ attivi precedentemente con differenti esperienze musicali. La formazione, dopo qualche aggiustamento comprende Mirko “Cape” Capellari al basso, Andrea “Four” Poletto alla chitarra/voce, Francisco “Sisco” Gasparini voce, Francesco “Franco” Vantini, chitarra/voce e Daniele “Pj” Poletto alla batteria.

Dopo alcune date di rodaggio la band si chiude in studio per la realizzazione del primo disco, composto da 10 tracce e registrato/mixato/masterizzato da Andrea, chitarrista della band, la parte grafica invece è stata curata da Mirko, il bassista. Il sound del gruppo è di matrice punk rock californiana e prende la velocità, le melodie e l’immediatezza dell’hc melodico senza disdegnare alcune virate nell’hardcore piu’ potente ed urlato con testi personali con riflessioni sulla vita di tutti i giorni prevalentemente cantati in inglese.

Da luglio 2020 la band entra a far parte del roster di Sorry Mom! e dopo la pubblicazione di due singoli, un album a marzo 2021 e un altro singolo nel febbraio 2022, la band fa uscire “These are our favourite songs” il nuovo disco.

Le parole d’ordine sono sempre le stesse: suonare e divertirsi. Stay tuned! Stay Splintera!