ROGER WATERS: guarda il il video di “Comfortably Numb 2022”

Sony Music annuncia l’uscita di “Comfortably Numb 2022” di Roger Waters. Questa traccia fu originariamente inserita nell’album fondamentale dei Pink Floyd, The Wall.

“Comfortably Numb 2022” è stata registrata durante il tour nordamericano di Waters This Is Not A Drill ed è stata prodotta da Roger Waters e Gus Seyffert.

Nel brano compaiono Roger Waters – voce; Gus Seyffert – basso, synth, percussioni, voce; Joey Waronker – batteria; Dave Kilminster – voce; Jonathan Wilson – harmonium, synth, chitarra e voce; Jon Carin – synth, voce; Shanay Johnson – voce; Amanda Belair – voce; Robert Walter – organo/pianoforte; Nigel Godrich – archi, amplificatore e cori da Roger Waters The Wall Sessions.

Waters ha commentato: “Durante il lockdown, ho realizzato una demo di una nuova versione di ‘Comfortably Numb‘ come apertura per il nostro nuovo spettacolo This Is Not A Drill. L’ho arrangiata un tono più in basso, in La minore, per renderla più cupa e senza assoli, tranne che nella sequenza di accordi dell’outro, dove c’è uno straziante e bellissimo assolo vocale femminile di Shanay Johnson, una delle nostre nuove cantanti”.

Il video di accompagnamento è stato prodotto e diretto da Sean Evans, fotografia a cura di Kate Izor.

Roger Waters sarà in tour in Europa con This Is Not A Drill nel 2023 con 40 spettacoli in 14 Paesi europei, a partire da Lisbona il 17 marzo 2023 all’Altice Arena.

Lunedì 27 Marzo 2023 – MILANO – Mediolanum Forum

Martedì 28 Marzo 2023 – MILANO – Mediolanum Forum

Venerdi 31 Marzo 2023 – MILANO – Mediolanum Forum

Sabato 1 Aprile 2023 – MILANO – Mediolanum Forum



Venerdì 21 Aprile 2023 – BOLOGNA – Unipol Arena

Venerdì 28 Aprile 2023 – BOLOGNA – Unipol Arena

Sabato 29 Aprile 2023 – BOLOGNA – Unipol Arena

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/rogerwaters23

Foto di Roberto Finizio