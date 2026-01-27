Il 27 febbraio esce in 4K Ultra HD Blu-ray “PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII”, la versione completamente restaurata dell’iconico film-concerto del 1972 dei PINK FLOYD tra le suggestive rovine dell’antico anfiteatro romano di Pompei.

Dopo l’acclamato ritorno nelle sale cinematografiche lo scorso anno (distribuito in Italia in esclusiva da Nexo Studios), una delle opere più amate dei Pink Floyd arriva finalmente in 4K – ricavata dal girato originale in 35mm e arricchita da un nuovo remix audio in Dolby Atmos, stereo e 5.1 – su supporto fisico, offrendo un’esperienza immersiva per godere del suono e delle immagini restaurate comodamente da casa.

“Pink Floyd at Pompeii” precede l’uscita di “The Dark Side of the Moon”.

Il film documenta ciò che i Pink Floyd facevano prima di diventare i giganti delle classifiche album su entrambe le sponde dell’Atlantico, dove la loro musica continua a essere celebrata ancora oggi, catturando la band mentre esegue un concerto intimo senza pubblico.

Girata nell’ottobre del 1971, la performance rappresentò il primo concerto live mai tenuto a Pompei e include brani fondamentali come “Echoes”, “A Saucerful of Secrets” e “One of These Days”. Le immagini mozzafiato dell’anfiteatro, riprese sia di giorno che di notte, amplificano la magia dell’esibizione. Il film include inoltre rari filmati dietro le quinte che mostrano la band all’inizio dei lavori su “The Dark Side of the Moon” presso gli Abbey Road Studios.

L’uscita cinematografica mondiale nella primavera del 2025 ha registrato in Italia oltre 50.000 spettatori nelle sale. Ha ricevuto ampi consensi dalla critica, venendo descritta dal The Guardian come “un ipnotico ritratto peculiare di una band sull’orlo della grandezza”, dal The Telegraph come “visione obbligata per ogni giovane aspirante musicista”, “magnifico” dal Financial Times e “iconico” da NME.

L’album “Pink Floyd: Live at Pompeii”, pubblicato da Legacy Recordings, ha debuttato al #1 della TOP OF THE MUSIC FIMI/GfK Italia nelle classifiche “Album & Compilation” e “Cd, Vinili e Musicassette” e al #1 nella Official UK Albums Chart, ha conquistato la vetta delle classifiche internazionali ed è stato valutato dal Times come “un nuovo mix coinvolgente da cinque stelle”.

L’edizione 4K Ultra HD Blu-ray presenta “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” nella sua forma più prestigiosa di sempre. Guidato da Lana Topham, Director of Restoration per Pink Floyd, il team ha lavorato con l’obiettivo di preservare l’integrità e la bellezza dell’immagine originale. Il film è stato scansionato in 4K utilizzando tecniche avanzate per garantire il massimo livello di dettaglio e nitidezza. I colori sono stati valorizzati e ogni fotogramma è stato attentamente esaminato e restaurato manualmente, mantenendo un aspetto naturale e vivido con interventi minimi sulla grana.

Il film vanta inoltre una qualità sonora straordinaria grazie a un nuovo mix per l’home entertainment realizzato da Steven Wilson in Dolby Atmos, stereo e 5.1, che aumenta profondità e chiarezza preservando al contempo l’autenticità e lo spirito dell’uscita originale del 1972. L’obiettivo di Wilson era rimanere fedele a come la band avrebbe suonato nel 1971.

Feature Film

1. Pompeii Intro

2. Echoes Part 1

3. On The Run

4. Careful With That Axe, Eugene

5. A Saucerful Of Secrets

6. Us and Them

7. One Of These Days

8. Set The Controls For The Heart Of The Sun

9. Brain Damage

10. Mademoiselle Nobs

11. Echoes Part 2

Concert

1. Pompeii Intro

2. Echoes Part 1

3. Careful With That Axe, Eugene

4. A Saucerful of Secrets

5. One of These Days

6. Set the Controls for the Heart of the Sun

7. Echoes Part 2

Audio Specs:

2.0 Uncompressed LPCM Stereo [96k/24b]

5.1 Dolby TrueHD Surround [96k/24b]

Dolby Atmos [feature only]