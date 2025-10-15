Venerdì 17 ottobre esce l’album live di DAVID GILMOUR “The Luck And Strange Concerts”

Da venerdì 17 ottobre sarà disponibile l’album live di David Gilmour “The Luck And Strange Concerts” (Sony Music) in versione 4 LP e 2 CD, che contiene 23 brani che catturano la magia del Luck and Strange Tour 2024.

Tutte le 23 date del tour che aveva accompagnato l’uscita dell’album di inediti “Luck And Strange” sono andate esaurite riscuotendo un grandissimo successo di pubblico e critica e, con nessun nuovo concerto in programma, queste uscite rappresentano l’unico modo per rivedere il maestro sul palco.

I brani live contenuti del disco spaziano dalle tracce soliste tratte dal recente album di Gilmour, tra cui un’intensa esecuzione di “Between Two Points” con Romany Gilmour, a classici senza tempo dei Pink Floyd come “Sorrow”, “High Hopes”, “Breathe (In The Air)”, “Time”, “Wish You Were Here” e “Comfortably Numb”.

Sono disponibili su Amazon le versioni 4LP o 2CD con cover esclusiva.

L’edizione super deluxe dell’album, in esclusiva sullo store ufficiale di Gilmour, include tutti i formati, compreso il Blu-Ray e DVD “Live At The Circus Maximus”, e un libro cartonato di 120 pagine, con fotografie di Polly Samson scattate durante il tour, oltre a 2 cartoline, gli adesivi del gatto nero e della figura a braccia aperte di “Luck and Strange”, la scaletta dei concerti, un poster a colori su due lati (930 mm x 620 mm), un libretto di 8 pagine con i crediti.

L’audio dell’album “The Luck And Strange Concerts” è stato coprodotto da David Gilmour e Charlie Andrew, già coproduttore dell’ultimo disco di inediti “Luck and Strange”.

“Luck And Strange”, quinto album solista di Gilmour, ha raggiunto il #1 nel Regno Unito, in Germania (per la prima volta al #1), Polonia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Svizzera, Portogallo e Austria. Ha conquistato il #2 in Francia, Italia e Belgio, è entrato nella Top 5 in Spagna, Giappone, Norvegia, Danimarca e Ungheria, e nella Top 10 negli Stati Uniti, Australia, Finlandia, Svezia, Irlanda e Nuova Zelanda.

I concerti sono iniziati con due date di riscaldamento sold out al Brighton Centre, per poi spostarsi al Circo Massimo di Roma per sei serate tutte esaurite, seguite da altrettante al Royal Albert Hall di Londra, prima di attraversare l’Atlantico per gli show sold out all’Intuit Dome e all’Hollywood Bowl di Los Angeles, concludendo con cinque serate sold out al Madison Square Garden di New York.

È uscito nelle sale cinematografiche il film concerto di David Gilmour “LIVE AL CIRCO MASSIMO. ROMA” come evento speciale per Nexo Studios.

Durante la premiere londinese del film al BFI IMAX, Gilmour ha commentato la recente voce secondo cui potrebbe fare una residency alla Sphere di Las Vegas: «Beh, sai, spero che un giorno o l’altro andrò lì a sedermi e a guardarmi mentre lo faccio, che è qualcosa che ho sempre voluto fare con il mio avatar».

Ha anche rivelato di aver iniziato a lavorare al seguito dell’album “Luck and Strange”: «Ho in qualche modo iniziato a lavorare a un nuovo album. L’intenzione è quella di portarlo avanti un po’ più velocemente d’ora in poi, ma preparare e mettere a punto tutte queste cose ha richiesto davvero molto tempo ed energia. Ma ora siamo pronti a rimetterci in moto».

Per i fan fortunati che hanno vissuto questi concerti irripetibili, queste nuove uscite sono il ricordo indelebile del sound di Gilmour, profondo e impeccabile, e della sua straordinaria band. Per chi se li fosse persi, l’album e il film rappresentano invece un’occasione unica per vivere l’emozione di questo straordinario evento musicale.