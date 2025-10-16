PETER: guarda in anteprima il video “Mai nessuno è come me”

Disponibile da venerdì 17 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali “Non sarò mai come siete voi”, il nuovo singolo di Peter. Questo brano segna un importante passo nella carriera dell’artista, definito “Re della New Underground Music Italiana”. Con un background che spazia tra diversi generi — dal pop al rock, dall’hip hop al metal — Peter riesce a farsi notare per la sua versatilità e l’originalità del suo stile.

Dopo anni di gavetta, Peter approda finalmente al mainstream con un doppio singolo, che include anche “Mai nessuno è come me“. Questi titoli non sono solo un’affermazione della sua unicità artistica, ma rappresentano anche il suo rifiuto di essere incasellato in un singolo genere musicale.

Nel corso della sua carriera, Peter ha avuto l’onore di suonare con artisti di spicco come Cristina Scabbia, Pino Scotto e Caparezza, contribuendo a una fiorente scena musicale. Ha condiviso il palco con nomi illustri e ha collaborato con musicisti leggendari, come il Maestro Ernesto Vitolo, tastierista di Pino Daniele.

La proposta musicale di Peter è caratterizzata da un processo creativo innovativo e audace, che richiama i flussi di coscienza di grandi autori letterari come James Joyce. Nei suoi testi, si possono rinvenire citazioni da poeti come Montale e Baudelaire, mentre la struttura smetricata dei suoi brani e il videoclip, girato a Milano, sfidano le convenzioni del panorama musicale attuale.

Con basi sorprendenti e una fusione di stili musicali, Peter sta dando vita a un nuovo movimento nell’underground italiano, proponendo una visione fresca e originale della musica contemporanea. Non perdete l’occasione di ascoltare il suo nuovo singolo e di scoprire un artista che, in un solo nome, racchiude un universo di suoni e emozioni.