MIGRAINE: guarda in anteprima il video “Indagini”

Venerdì 12 dicembre 2025 esce Indagini, nuovo videoclip ufficiale dei Migraine, estratto dall’album d’esordio Un’Abitudine, pubblicato ad aprile 2025.

Il video, realizzato dal regista Bruno Luca Perrone, traduce in immagini l’atmosfera cupa e viscerale del brano, amplificandone la tensione emotiva e l’impatto psicologico.

Ottava traccia del disco, Indagini è una discesa nelle profondità dell’inconscio, dove si intrecciano sospetto, isolamento e il desiderio di ritrovare una verità interiore.

I Migraine costruiscono un muro di suono teso e ipnotico, dominato da una sezione ritmica martellante e da chitarre heavy blues, mentre la voce di Vinnie Brown si muove tra rabbia e riflessione. Un brano che non concede tregua e lascia l’ascoltatore sospeso in un costante stato di allerta.

«Indagini parla della mente come di un luogo di sorveglianza costante, dove non esistono più confini tra colpa e redenzione. È la ricerca di una via d’uscita da sé stessi, ma anche la consapevolezza che certe domande non avranno mai risposta», raccontano i Migraine.

Con Indagini, la band brindisina conferma la propria attitudine abrasiva e il suo universo sonoro sospeso tra stoner, grunge e post-core, in linea con le atmosfere oscure e nervose che attraversano tutto Un’Abitudine. Il videoclip di Bruno Luca Perrone ne cattura perfettamente il senso di smarrimento e introspezione, attraverso immagini dal taglio fumettistico che alternano il reale e l’onirico, la luce e l’ombra, il corpo e la mente.

MIGRAINE

I Migraine nascono nel 2019 a Brindisi con l’obiettivo di riportare in primo piano le sonorità ruvide e graffianti dello stoner rock, tra chitarre distorte e un basso sporco e pulsante. Un power trio essenziale ma potente, fondato dal batterista Jordan Rech, a cui si sono aggiunti Alex Pagano al basso e Vinnie Brown alla chitarra e voce.

La band si muove con naturalezza nell’universo dell’alternative rock, attingendo dalla tradizione degli anni ‘90 ma con lo sguardo rivolto al futuro. Il loro sound è un viaggio tra heavy riff, groove massicci e un’attitudine senza compromessi, capace di evocare sia le radici del genere sia spingersi verso le sue evoluzioni più attuali. Il nome Migraine non ha una storia precisa, ma porta con sé un’ironia di fondo: l’emicrania, un disturbo tanto comune quanto imprevedibile, proprio come la loro musica. Può essere una cura o un’esplosione sensoriale, tutto dipende dallo stato d’animo di chi ascolta.