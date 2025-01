LUNA: guarda in anteprima il video “Zucchero Filato”

Esce su tutte le piattaforme digitali venerdì 17 gennaio 2025 per Plus Mgmt (distr. Believe) il nuovo singolo di Luna. “Zucchero Filato” è un brano dolce in tutti i sensi. Nasce da un incontro del tutto inaspettato con una nuova emozione, un nuovo mondo, che inizialmente spaventa poiché arriva a seguito di un periodo che ha lasciato un po’ di amaro in bocca.

Questa nuova realtà è di breve durata, ed è proprio questo che la rende speciale. Destinata a nascere improvvisamente e ad andarsene senza dire niente. Questa volta però lasciando solo il sapore dolce e delicato dello zucchero filato.

LUNA

Luna, classe 2004, è una giovane cantautrice di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. Appassionata di musica fin da piccola, ogni momento era giusto per esibirsi di fronte alla famiglia imitando i suoi cantanti preferiti. In casa la musica è sempre stata protagonista, dandole la possibilità di suonare le prime note al pianoforte e di respirare musica nel quotidiano. Nell’adolescenza si avvicina al canto per puro divertimento, fino a quando sceglie di frequentare l’accademia di canto e intraprendere un percorso che valorizza le sue doti e la sua grande passione per la musica. Questo percorso la stimola a mettere nero su bianco i suoi pensieri. Pensieri che da lì a breve si sarebbero trasformati nelle sue prime canzoni. Nelle sue canzoni parla di sé, del mondo che la circonda, delle persone che incontra, delle esperienze più profonde e dà voce alle emozioni, quelle vere che più la rappresentano.



Dal 2022 inizia ad esibirsi dal vivo e, sostenuta da un progetto che crede nelle sue potenzialità, parte per il suo primo tour di una decina di date, seguito da numerose esibizioni in eventi privati, nelle feste di piazza e nei locali più frequentati del suo territorio. Nel frattempo si dedica anche al lavoro in studio di registrazione che la porta a pubblicare il suo primo singolo “Bugia Bianca” il 12 aprile 2024. ll 27 settembre 2024 pubblica “In capo al mondo” il suo nuovo singolo. Tra una lezione di canto e un’esibizione live, continua a scrivere diversi brani per realizzare il sogno di pubblicare il suo primo album.



