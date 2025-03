LOREEN + Luna + Thera: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



Selvaggia, a tratti mistica, Loreen è autrice di pezzi fortemente orecchiabili ma allo stesso tempo con testi profondamente coinvolti nell’attivismo, come ha dimostrato più volte nella sua carriera. Loreen cresce in Svezia in una famiglia di origini berbero-marocchine e comincia a muovere i primi passi in campo musicale nel 2004, quando partecipa all’edizione svedese del talent Idol. Nell’anno successivo pubblica il suo primo singolo “The Snake” con il gruppo Rob’n’Raz. Nel 2012 partecipa al Melodifestivalen e con la sua “Euphoria” si classifica per prima al contest, aggiudicandosi la possibilità di rappresentare la Svezia all’Eurovision Song Contest 2012, in cui vince con il secondo punteggio più alto della storia della manifestazione. Dopo due album in studio, “Heal” e “Ride”, un Ep e numerosi singoli, il suo successo non accenna a volersi fermare: è con “Tattoo” che la popstar trentanovenne ha replicato il suo trionfo di undici anni prima vincendo l’Eurovision Song Contest 2023. Dopo un tour in tutta Europa e il nuovo singolo “Is It Love” pubblicato a ottobre 2023, Loreen torna il 10 maggio con “Forever” e si esibirà alla finale dell’Eurovision 2024 a Malmö.



Clicca qui per vedere le foto di Loreen a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

LOREEN: la scaletta del concerto di Milano

Intro Jupiter Drive Gravity Forever Warning Signs Hate The Way I Love You Statements I’m in It with You (Acoustic version) Dreams Coming Close Euphoria

BIS