LENNY KRAVITZ: guarda il video del nuovo singolo PARALYZED

Lenny Kravitz pubblica oggi il video del singolo e focus track “Paralyzed” estratto dal nuovo album Blue Electric Light disponibile su BMG.

“Paralyzed” segue gli altri due singoli di successo, “Human” e “TK421“. “Human” è un inno alla vita e all’esperienza dell’essere umani, il video proietta sullo schermo lo spirito audace e chiassoso del singolo, con una performance di Kravitz e della sua band che interrompe letteralmente il traffico con effetti sorprendenti e un’ascesa di amanti. “TK421” è un frenetico pezzo rock ‘n’ roll con chitarre funk estatiche, synth analogici robotici, talkbox weezy, un ritmo da dancefloor, un assolo di sassofono infuocato e un’intelligente strizzata d’occhio sia aBoogie Nights sia a Star Wars. Il video musicale di “TK421” non fa che amplificare lo spirito libero della canzone, e vedrete Kravitz come non l’avete mai visto. Non c’è bisogno di aggiungere altro, perché tutto è sullo schermo.

Senza tempo. Esplosivo. Romantico. Ispiratore. Come altro descrivere Blue Electric Light, il 12° album in studio di Lenny Kravitz? Kravitz ha scritto e registrato l’album nel suo studio alle Bahamas e la sua maestria nel rock ‘n roll dall’anima profonda si è affermata ancora una volta. Come forza creativa inarrestabile (musicista, scrittore, produttore, attore, autore, designer) continua a essere una presenza dinamica globale nella musica, nell’arte e nella cultura. Blue Electric Light è un’appassionata suite di canzoni che amplia questa distinzione ed è l’ultimo contributo di un uomo la cui musica, per non parlare del suo stile singolare, continua a ispirare milioni di persone in tutto il mondo. Nell’album risuonano le doti di Kravitz come autore, produttore e polistrumentista, poiché ha scritto e suonato la maggior parte degli strumenti da solo, insieme al chitarrista di lunga data Craig Ross. In definitiva, Kravitz ha realizzato 12 brani che riflettono la sua eredità di pioniere del genere, ma che sono anche saldamente ancorati all’energia del XXI secolo e oltre.