LENNY KRAVITZ: guarda il video di “Let It Ride” e ascolta “Let It Ride (Jamie Jones Remix)”

Lenny Kravitz presenta in anteprima il sensuale videoclip auto-diretto di “Let It Ride”, brano recentemente tra i più apprezzati dai fan. Con pose drammatiche, ondate di fumo e luci rosse e nere, il video richiama l’atmosfera dello Studio 54, l’eleganza e la grinta di Bob Fosse e Paris Is Burning, con il tocco stilistico dei classici di Fellini — un accompagnamento perfetto per il groove ipnotico synth-funk del brano.

La leggenda del rock ha coinvolto un team tecnico di altissimo livello per il progetto, tra cui il direttore della fotografia Nicolas Loir (The Weeknd, The Blaze, Chloé, Louis Vuitton, YSL) e un cast che vede protagonisti l’attore e modello Alton Mason (che ha interpretato Little Richard nel biopic Elvis di Baz Luhrmann del 2022) e il brillante giovane artista Le Diouck.

Oltre al videoclip, oggi Kravitz lancia anche una nuova serie di remix di “Let It Ride”. Il primo è una versione del celebre DJ gallese Jamie Jones, che aggiunge il suo caratteristico tocco deep-house al ritmo incalzante da dancefloor e ai falsetti del brano.

I remix successivi includeranno una versione disco del rinomato DJ e produttore francese Kungs (18 aprile), seguita dai pacchetti Let It Ride Remixes Pt. 1 (25 aprile) e Pt. 2 (16 maggio), con rielaborazioni di una squadra internazionale di influenti produttori come Solardo, HoneyLuv, Wongo, DJ Spinna e Ultra Naté.

Ascolta i remix > https://lennykravitz.lnk.to/LetItRide_JJ_Remix