Connect with us

Hi, what are you looking for?

Video

KOZMINSKI: guarda in anteprima il video “Il computer”

Una visione distopica ma attualissima nel primo assaggio del nuovo album dei Kozminski Un oceano di zeri

Published

Venerdì 31 ottobre 2025 sono di ritorno i Kozminski con il singolo Il computer, brano che anticipa il quinto album della band alt-rock milanese, Un oceano di zeri, in arrivo a novembre per NOS Records.

Accompagnato da un videoclip fortemente evocativo, Il computer mette in scena un presente distopico in cui la tecnologia divora tutto: città, sentimenti, perfino le canzoni. In questo scenario apocalittico, i Kozminski immaginano una band di cyborg che resiste all’omologazione continuando a suonare, a riaffermare cioè il valore di una musica fatta di strumenti reali, gesti fisici, energia collettiva.


Con la sua miscela di urgenza rock, atmosfere atipiche e scrittura cantautorale, Il computer rappresenta uno dei tasselli centrali di Un oceano di zeri. Un disco che si muove tra alternative folk/rock e riflessi wave, raccontando figure comuni e fragili che provano a orientarsi in città svuotate e in un presente sempre più tecnologico e impersonale. Dentro questo disincanto, però, si intravedono spiragli di resistenza, possibilità inattese di respiro e di incontro.

Registrato e prodotto da Giuliano Dottori e mixato da Max Lotti, il singolo segna l’inizio di un nuovo capitolo per i Kozminski, confermando la loro capacità di raccontare la contemporaneità con suono diretto e parole nitide, sospesi tra riferimenti internazionali (Wilco, Elliott Smith) e italiani (Jannacci, Sinigallia).

KOZMINSKI

Attivi dal 2007 con l’EP Bausan, la band milanese Kozminski ha pubblicato nel 2009 l’album omonimo e nel 2013 Il Primo Giorno Sulla Terra, prodotto da Amerigo Verardi con la collaborazione di Giuliano Dottori e Andrea Mottadelli. L’album ha portato la band in tour in Italia e in Europa ed è stato accolto dalla stampa come un lavoro dal “rock nervoso, intenso come la wave e con la testa nel folk pop più astratto e stralunato”. Nel 2019 è uscito Sempre più lontani, sei brani sospesi tra il rock alternativo e l’indie. Dopo un periodo di assestamento interno, la band è pronta a firmare il suo ritorno con Un oceano di zeri: dieci nuove canzoni che si collocano, con lucidità e disincanto, dentro il grande libro collettivo della musica.

CREDITI
Marco Fornara | Batteria
Matteo Meneghello | Basso
Luca Tavecchio | Voce, chitarre
Federico Tonioni | Voce, synth, basso
Con la partecipazione di Giuliano Dottori | pianoforte
Testo e musica | Kozminski
Registrato e prodotto da Giuliano Dottori al Jacuzi Studio e a Casamedusa di Milano
Mix e master | Max Lotti
Video | Federico Tonioni e Google VEO
Foto | Valentina Flak

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Recensioni

KOZMINSKI – Il primo giorno sulla terra

New Model Label Al secondo lavoro i milanesi si sono avvalsi della produzione dell’ottimo Amerigo Verardi. Il gruppo, che si esprime con una art-folk...

29/04/2014