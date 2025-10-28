KOZMINSKI: guarda in anteprima il video “Il computer”

Venerdì 31 ottobre 2025 sono di ritorno i Kozminski con il singolo Il computer, brano che anticipa il quinto album della band alt-rock milanese, Un oceano di zeri, in arrivo a novembre per NOS Records.

Accompagnato da un videoclip fortemente evocativo, Il computer mette in scena un presente distopico in cui la tecnologia divora tutto: città, sentimenti, perfino le canzoni. In questo scenario apocalittico, i Kozminski immaginano una band di cyborg che resiste all’omologazione continuando a suonare, a riaffermare cioè il valore di una musica fatta di strumenti reali, gesti fisici, energia collettiva.



Con la sua miscela di urgenza rock, atmosfere atipiche e scrittura cantautorale, Il computer rappresenta uno dei tasselli centrali di Un oceano di zeri. Un disco che si muove tra alternative folk/rock e riflessi wave, raccontando figure comuni e fragili che provano a orientarsi in città svuotate e in un presente sempre più tecnologico e impersonale. Dentro questo disincanto, però, si intravedono spiragli di resistenza, possibilità inattese di respiro e di incontro.

Registrato e prodotto da Giuliano Dottori e mixato da Max Lotti, il singolo segna l’inizio di un nuovo capitolo per i Kozminski, confermando la loro capacità di raccontare la contemporaneità con suono diretto e parole nitide, sospesi tra riferimenti internazionali (Wilco, Elliott Smith) e italiani (Jannacci, Sinigallia).

KOZMINSKI

Attivi dal 2007 con l’EP Bausan, la band milanese Kozminski ha pubblicato nel 2009 l’album omonimo e nel 2013 Il Primo Giorno Sulla Terra, prodotto da Amerigo Verardi con la collaborazione di Giuliano Dottori e Andrea Mottadelli. L’album ha portato la band in tour in Italia e in Europa ed è stato accolto dalla stampa come un lavoro dal “rock nervoso, intenso come la wave e con la testa nel folk pop più astratto e stralunato”. Nel 2019 è uscito Sempre più lontani, sei brani sospesi tra il rock alternativo e l’indie. Dopo un periodo di assestamento interno, la band è pronta a firmare il suo ritorno con Un oceano di zeri: dieci nuove canzoni che si collocano, con lucidità e disincanto, dentro il grande libro collettivo della musica.

CREDITI

Marco Fornara | Batteria

Matteo Meneghello | Basso

Luca Tavecchio | Voce, chitarre

Federico Tonioni | Voce, synth, basso

Con la partecipazione di Giuliano Dottori | pianoforte

Testo e musica | Kozminski

Registrato e prodotto da Giuliano Dottori al Jacuzi Studio e a Casamedusa di Milano

Mix e master | Max Lotti

Video | Federico Tonioni e Google VEO

Foto | Valentina Flak