JINJER: guarda “Someone’s Daughter” il nuovo video della band Progressive Metal ucraina

I JINJER, icone ucraine del modern progressive metal, oggi sono pronti a lasciare tutti senza parole, con il loro nuovissimo, esplosivo singolo “Someone’s Daughter”. Accompagnato da un emozionante video ufficiale, il pezzo è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming mondiali! Questo brano e il video a sorpresa sono solo un assaggio di ciò che verrà molto presto dal frenetico mondo dei JINJER.

Rifiutando di conformarsi a qualsiasi canone dell’heavy Metal, i JINJER hanno forgiato un suono così unico che è difficile descriverlo a parole. La ferocia della cantante Tatiana Shmayluk, combinata con un rollercoaster sonoro di riff martellanti, linee di basso devastanti e labirintici pattern di batteria, ha accumulato oltre 300 milioni di stream e visualizzazioni, rendendo le prossime uscite dei JINJER tra le più attese nel mondo della musica heavy!

Negli ultimi 15 anni, i JINJER hanno raggiunto traguardi notevoli, girando il mondo e affascinando milioni di persone nei festival più importanti. Hanno fatto il tutto esaurito in concerti in Europa e Nord America e hanno entusiasmato il pubblico di Dubai, Filippine, Turchia, Giappone e Sudafrica. Continuando il loro percorso, i JINJER sono pronti a fare un grande salto sulla scena musicale. La band, che lavora instancabilmente, tornerà a calcare i palchi di diversi festival europei quest’estate, per poi impegnarsi in un mastodontico tour da headliner in Nord America. Inoltre, i JINJER supporteranno i Sepultura in Europa e concluderanno il loro tour con una serie di concerti da headliner in America Latina.

Tatiana Shmayluk dichiara:

“‘Someone’s Daughter’ è un tentativo artistico di illuminare il mondo interiore delle donne, che in vari scenari e circostanze, hanno dovuto scegliere un percorso storicamente tracciato dagli uomini. In un mondo in cui le donne sono spesso sottovalutate e trascurate, sono ancora eroine potenti che affrontano le difficoltà con forza e resilienza, restando inesorabilmente loro stesse e rompendo le barriere di fronte alle sfide. ‘Someone’s Daughter’ celebra la transizione dall’ingenuità alla saggezza, dalla debolezza alla forza, mentre con determinazione incrollabile e coraggio, le nostre madri, sorelle, figlie e mogli affrontano le avversità e lottano per un cambiamento. Queste donne sono spesso dimenticate, ma hanno guadagnato il rispetto. Hanno guadagnato il mio, questo è sicuro!”