GOOD MORNING CERNOBYL’: guarda in anteprima il video “Murderer City”

I Good Morning Cernobyl’ presentano il nuovo singolo “Murderer City”, una visione tagliente e lucida della metropoli moderna: la città assassina, che divora identità e natura umana in nome dell’omologazione imposta dal sistema.

Un sistema che pretende di redimere, ma in realtà anestetizza: scandisce le giornate a ritmo di frenesia, ordina orizzonti grigi e ripetitivi, soffoca immaginazione e creatività.

Il cantato marziale delle strofe è quello dei lavoratori che, come soldati addestrati, marciano compatti verso i non-luoghi della produzione, sacrificando un pensiero a ogni passo. Il testo, un flusso allucinato e spezzato, riflette il delirio di un cervello ormai stanco, che continua a funzionare per inerzia.

Nella “Murderer City”, le insegne luminose e le strade affollate non sono simboli di vita, ma l’esca perfetta di un inganno collettivo: la promessa di opportunità che cela una piovra implacabile, pronta a stritolare ogni residuo di libertà e autenticità.

Composto nel 2018 e recentemente rielaborato, il brano segna una svolta nelle sonorità dei Good Morning Cernobyl’, che mettono da parte il punk ’77 dei lavori precedenti per abbracciare un sound più cupo, ipnotico e industriale. Le influenze di Killing Joke e Throbbing Gristle si mescolano a un senso di alienazione contemporanea, diventando la colonna sonora perfetta di un’alba invernale tra nebbia e catene di montaggio, quando la città si risveglia e ricomincia a divorare i suoi abitanti.

GOOD MORNING CERNOBYL’

I Good Morning Cernobyl’ nascono a Perugia nel 2018, portando con sé l’anima cruda e autentica del punk classico cantato in inglese. Dopo l’EP d’esordio omonimo del 2020 e lo split “Coverbyl #1 – Playing the Lockdown” del 2021, la band pubblica nel 2023 l’album “No Time to Fear”, seguito dalla cover “Bite It You Scum” di GG Allin e da un tour in Germania tra Berlino e Lipsia.

Nel 2024 entrano nel roster Sorry Mom!, pubblicando i singoli “Brave New People” e “Underfaith”.

Con “Murderer City”, terzo singolo del 2025, annunciano l’arrivo di un nuovo album previsto per il 2026, che includerà tre inediti aggiuntivi.

La band è composta da Giuliano Picciafuoco (voce e chitarra), Massimo Margaritelli (voce e basso), Lorenzo Bonamente (voce e batteria) e Francesco Panunzi (voce e chitarra).