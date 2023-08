EFFETTI COLLATERALI: guarda in anteprima il video “Sotto Attacco” feat. ’O Zulù

“Sotto attacco” è il nuovo singolo di Effetti Collaterali, la rock band di Potenza che per questo lavoro vanta la collaborazione con ‘O Zulù, frontman dei 99 Posse. Edito da Lukania Sound Digital, il brano denuncia la falsità dei motivi per cui si scatenano le guerre attuali, che “i nostri governanti hanno l’arroganza di spacciare come missioni di pace”; sottolinea il peso delle parole, la capacità e l’importanza di indignarsi. Il video, diretto da Luigi Giordano, mostra la band mentre suona immersa in uno scenario che rievoca guerre e conflitti, affiancata da Luca Persico “’O Zulù” che, guardando in camera, si rivolge direttamente allo spettatore con versi che scandiscono ritmo e ritornello.

Attivi sulla scena rock dal 2008, hanno tratto ispirazione da artisti come Nirvana, De Andrè, Fugazi e tanti altri. Effetti Collaterali – insieme al cantautore Controsenso – sono tra gli artisti che hanno vinto il contest musicale “DAMMI SPAZIO”, organizzato da ARCI BASILICATA in collaborazione con “Officine culturali – Al Verde”.

Dicono gli Effetti Collaterali di “Sotto attacco”: “Si tratta di un brano apertamente pacifista e antimilitarista, un brano che parla e denuncia tutte quelle guerre spacciate per missioni di pace o umanitarie; Sotto attacco perché quotidianamente siamo bombardati dai mass media; Sotto attacco perché l’importanza delle parole e del dialogo, la presa di consapevolezza sono fondamentali per noi come per Luca Persico “’O Zulù”, con cui abbiamo trovato un’intesa immediata nel realizzare e riarrangiare un brano che ci rappresenta molto”.

Effetti Collaterali

Sin dal loro disco rock d’esordio “Crederai che non sei schiavo?” (2008) la band lucana degli Effetti Collaterali suona su prestigiosi palchi e in tantissimi festival, facendo del live la propria dimensione ideale. Nel 2009 vincono le finali di “Italia Wave” e nel 2010 suonano in Piazza San Giovanni a Roma con tanto di dirette tv/radio/web. Dopo svariati tour e concerti (ad oggi oltre 550) che li hanno visti spesso affiancare importanti artisti nazionali ed internazionali, la band preproduce un nuovo album rock con la collaborazione ai mix di Joe Lally dei Fugazi che rimarrà, tuttavia, inedito.

Dopo un periodo di pausa cominciato nel 2015, è nell’estate del 2018 che il nucleo storico della band riprende a suonare grazie all’arrivo di due nuovi membri: Marina Lorusso (chitarre/cori) e Victoria Sannicandro (violino), sperimentando così nuove sonorità semiacustiche, senza dimenticare il loro approccio rock primordiale. Nel 2019 gli Effetti Collaterali sono chiamati a suonare alla Lectio Magistralis di Gino Strada (fondatore di Emergency) e tra il 2020 e il 2022 iniziano a lavorare alle registrazioni del nuovo album quasi interamente semiacustico, che presentano poi live sia in full band che in formazione trio semiacustica con archi/voci/chitarre, nei festival e nei teatri. Inoltre, lavorano ad uno spettacolo live e video-teatrale incentrato su Pasolini che debutta a teatro nel novembre del 2022.

Il 2023 è l’anno in cui riarrangiano e registrano in studio uno dei loro brani, “Sotto attacco”, in una nuova versione con ospite Luca Persico aka ‘0 Zulù, frontman dei 99 Posse a cui hanno aperto diversi concerti. Il singolo anticiperà l’uscita del nuovo album e un tour nazionale.

SEGUI EFFETTI COLLATERALI SU:

Instagram

Facebook

Sito ufficiale

Credits brano e video – Sotto attacco

Testo – Fabio Settembrino

Musica – Fabio Settembrino

Voce – Fabio Settembrino, Luca Persico

Arrangiamenti e preproduzione: Fabio Settembrino ed Effetti Collaterali

Post produzione, mix e master: Fabio Settembrino, Victoria Sannicandro, Dino di Biase, Manuel Brando

Regia: Luigi Giordano

Montaggio, animazione: Carmelo Settembrino