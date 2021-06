CIULLA per OM Live: guarda in anteprima la performance live + intervista

Ormai un anno fa Ciulla registrava questa live session con intervista per l’associazione culturale Open Mountain per il format OM Live (canale che ha ospitato tra gli altri anche Fine Before You Came, Emma Nolde, Giorgio Canali, Vanarin, Campos, Dente, Giungla e tanti altri) e finalmente possiamo guardarla in anteprima nel video qui sotto.

Antonio Ciulla, noto semplicemente come Ciulla, è un cantautore, produttore e compositore di colonne sonore. Nato a Lucca nel 1991 da madre pittrice e padre regista, Ciulla scrive canzoni dalla terza media e non vede alternativa al futuro.

Ciulla è ufficialmente al lavoro in studio con Federico Carillo su nuovo materiale che comporrà il secondo disco ufficiale – escludendo la particolare release “Album dei ricordi” –, che seguirà “Canzoni dal quarto piano” con cui l’artista toscano ha fatto il suo esordio ufficiale nel 2019.

L’album, assolutamente da recuperare per chi non lo conoscesse, contiene 9 brani di assoluta qualità e che entrano sottopelle al primo ascolto. Tra questi spiccano sicuramente “Ventisette anni”, “Temporali”, “Da quando hai perso la testa” e “Fanali” tutti e quattro presenti nella session di OM Live insieme alla più recente “Mamma ho perso lo stereo” (traccia d’apertura della sperimentale raccolta “Album dei ricordi”).

Come sempre, oltre all’esecuzione live dei brani, il format prevede anche un’intervista agli artisti ospitati.Ciulla tornerà a suonare dal vivo il prossimo 24 luglio per il festival Back in Villa vol.2 a Pisa insieme a Edda e Giorgio Canali.

https://www.instagram.com/ciullamusica/

https://www.facebook.com/ciullamusica